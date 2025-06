Fósil de 99 millones de años conservó hongo similar al de “The Last Of Us”: Habría convivido con los dinosaurios

Un estudio sobre fósiles publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences analizó los fósiles en una mosca y una hormiga.

(CNN) — Una gota de ámbar de 99 millones de años ha conservado una antigua mosca de manera impactante: con el cuerpo fructífero, similar a un champiñón, de un hongo “zombi” brotando de su cabeza.

El insecto, junto con un segundo ejemplar de una hormiga joven infectada con un hongo similar, son dos de los ejemplos más antiguos de un fenómeno natural extraño en el que parásitos fúngicos se apoderan del cuerpo de sus anfitriones antes de matarlos.

“El ámbar nos da la oportunidad de visualizar las antiguas relaciones ecológicas preservadas en los fósiles”, dijo Yuhui Zhuang, estudiante de doctorado en el Instituto de Paleontología de la Universidad de Yunnan, en el suroeste de China.

“En general, estos dos fósiles son muy raros, al menos entre las decenas de miles de ejemplares de ámbar que hemos visto, y solo unos pocos han preservado la relación simbiótica entre hongos e insectos”, añadió Zhuang, autor principal de un estudio sobre los fósiles publicado el 11 de junio en la revista Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

Zhuang y sus colegas identificaron dos especies desconocidas de hongos antiguos del género Ophiocordyceps a partir de su investigación con el ámbar, que incluyó el uso de microscopios ópticos para estudiar los diminutos fragmentos y tomografía microcomputarizada para crear imágenes 3D de los insectos infectados. Encontraron la primera, llamada Paleoophiocordyceps gerontoformicae, en la hormiga, y la segunda, Paleoophiocordyceps ironomyiae, en la mosca.

Algunas especies de Ophiocordyceps que hoy atacan a las hormigas son conocidas como “hongos zombis de hormiga” porque el parásito fúngico puede manipular el comportamiento de sus anfitriones en su propio beneficio. Este fenómeno inspiró el videojuego que dio origen a la serie de HBO The Last of Us.

“El descubrimiento de estos dos fósiles sugiere que los ecosistemas terrestres ya eran muy complejos, y que Ophiocordyceps, en particular, pudo haber comenzado a actuar como ‘depredador’ de insectos en el período Cretácico, regulando las poblaciones de ciertos grupos”, indicó Zhuang por correo electrónico.

Hongos zombis: antes y ahora

Hoy, los hongos parásitos, también conocidos como hongos entomopatógenos, infectan a una amplia variedad de insectos, incluyendo hormigas, moscas, arañas, cigarras y escarabajos, según el Museo de Historia Natural de Londres.

En el caso de las hormigas carpinteras, la espora del hongo Ophiocordyceps cae sobre la cabeza de la hormiga, entra en su cerebro a través de una zona débil del exoesqueleto y toma el control del insecto para facilitar su propagación, explicó Conrad Labandeira, científico principal y curador de artrópodos fósiles en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian en Washington, quien no participó en el estudio.

Paleoophiocordyceps probablemente zombificaba a sus anfitriones de manera similar, de acuerdo con Labandeira.

“Parece que las hormigas, por alguna razón, fueron uno de los primeros objetivos de la zombificación y actualmente son los principales receptores de este hongo parasitoide”, detalló Labandeira y agregó que las moscas rara vez son afectadas por estos hongos parásitos en la actualidad, por lo que encontrar un ejemplo fosilizado es especialmente interesante.

La especie de hongo que infectó a la hormiga prehistórica podría ser un ancestro de los hongos zombis de hormiga y, por lo tanto, probablemente controlaba el cuerpo de su anfitrión de manera similar, señaló el coautor del estudio João Araújo, curador de micología y profesor asistente en el Museo de Historia Natural de Dinamarca. Se han descubierto muy pocos ejemplares de hongos parásitos antiguos, por lo que se sabe poco sobre su evolución.

Es probable que los dos insectos hayan muerto por los hongos antes de quedar atrapados en la resina pegajosa de los árboles que finalmente forma el ámbar, dijo Araújo, señalando que la mayoría de los hongos entomopatógenos matan a sus anfitriones para producir el cuerpo fructífero.

Esta diversidad perdida de parásitos tuvo un papel importante en la formación del planeta en el que vivimos hoy, afirmó Phil Barden, profesor asociado del departamento de ciencias biológicas del Instituto de Tecnología de Nueva Jersey, quien ha trabajado con fósiles de ámbar.

“Aunque descubrimos una diversidad asombrosa de organismos atrapados en ámbar, es importante recordar que en realidad solo capturamos una pequeña fracción. Por cada hormiga o escarabajo fósil, podemos imaginar todos los parásitos, hongos y bacterias que esos insectos albergaban”, aseveró Barden, quien no participó en el nuevo estudio, por correo electrónico.

“Es fascinante ver que parte de la extrañeza del mundo natural que observamos hoy también estaba presente en el apogeo de la era de los dinosaurios”, dijo el coautor del estudio Edmund Jarzembowski, profesor y científico asociado en el Museo de Historia Natural de Londres.

El fósil es el más reciente hallazgo proveniente de los ricos yacimientos de ámbar de Myanmar.

Aunque los fósiles de ámbar han sido algunos de los hallazgos más emocionantes de la paleontología en los últimos años, han surgido preocupaciones éticas sobre la procedencia del ámbar de una región afectada por la guerra civil.

Zhuang señaló que los fósiles fueron adquiridos en los mercados de ámbar de Myanmar. El estudio indica que los ejemplares se obtuvieron antes de 2017 y, según los autores, no estuvieron involucrados en conflictos armados ni en disputas étnicas.