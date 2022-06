(EFE) – La Fiscalía boliviana anunció este lunes que pedirá 15 años de reclusión para la ex presidenta interina Jeanine Áñez, en la restitución del juicio previsto para esta jornada por los sucesos de la crisis de 2019, mientras que un nuevo recurso que planteó su defensa ha sido desestimado por el Constitucional.

La Fiscalía “solicitará al Tribunal de Sentencia la pena de 15 años para la señora Jeanine Áñez“, aseguró el fiscal general, Juan Lanchipa, en una comparecencia ante los medios.

Lanchipa sostuvo que “se presentaron más de 70 pruebas” contra Áñez y “casi una veintena de declaraciones testificales” por el caso denominado Golpe de Estado I, “en el que se la acusa por delitos de incumplimiento de deberes y de resoluciones contra la Constitución”.

Rechazado a último recurso

Por la mañana, la defensa de Áñez presentó en Sucre un “recurso de queja” ante el Tribunal Constitucional para impugnar la resolución de rechazo hace algunos días a un incidente de inconstitucionalidad.

Áñez “no dio ningún golpe, ella asumió legalmente la vacancia presidencial que el MAS urdió para llevar al país a una guerra civil. Es una cobardía que hoy se laven las manos todos los que avalaron y acompañaron su Presidencia”, señaló a los medios el ex diputado opositor Horacio Poppe, que acompañó la presentación del recurso.

No obstante, el fiscal general aclaró que la medida que interpuso la defensa de la ex mandataria interina “no corresponde” y que esta “no tiene un efecto suspensivo que pueda paralizar la continuación del juicio“.

El juicio contra Áñez se retomará después de estar paralizado desde fines de abril por un incidente que presentó su defensa y que demoró un par de semanas hasta que se conoció el rechazo del Constitucional a esa medida, además del rechazo de otras impugnaciones.

Otros pronunciamientos

La alianza Creemos, del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, condenó este lunes la que consideró una intención del Gobierno del presidente Luis Arce y de su partido el Movimiento al Socialismo (MAS) “de lograr una sentencia” contra Áñez.

Creemos calificó como “falsa” la versión de que en Bolivia hubo un “golpe de Estado” en 2019 y que la ex jefa de Estado en realidad es víctima de un “abuso jurídico que también tiene como víctimas a otros ciudadanos”.

Comunidad Ciudadana, partido del ex presidente Carlos Mesa, también llamó “falsas” las acusaciones contra Áñez e instó al Gobierno para “retomar la legalidad, la racionalidad y el estado de Derecho” y detener la “persecución”.

“Linchamiento a Jeanine Áñez: detenida 15 meses, sin juicio de responsabilidades, le desdoblan acusación con tipificaciones abrogadas, y le niegan defensa en proceso ‘express‘”, fue el pronunciamiento del ex presidente boliviano Jorge “Tuto” Quiroga en Twitter.

El caso Golpe de Estado II se basa en la acusación de que Áñez asumió ilegalmente la presidencia al supuestamente vulnerar el reglamento del Senado y que lo que debía realizar era, después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, el vicepresidente, y las cabezas de la Cámara de Senadores y de Diputados, convocar a una sesión para elegir nuevas directivas.

A juicio del Gobierno y del MAS, la presidencia debió recaer sobre un legislador de este último y no en Áñez, quien aseguró que tomó el mando del país al existir un vacío de poder.

La ex jefa de Estado interina está detenida desde marzo del año pasado inicialmente por el caso Golpe de Estado I por acusaciones de terrorismo, sedición y conspiración que sirvieron para mantenerla recluida durante 6 meses. Luego se le abrió un segundo proceso por el que ahora se la somete a un juicio por la vía ordinaria.