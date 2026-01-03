Mundo Venezuela

Fiscal general de Venezuela habla de un “secuestro” de Maduro y asegura que hay “victimas inocentes”

Por CNN Chile

03.01.2026 / 09:02

El fiscal general del de Venezuela, Tarek William Saab, habló tras ataque de Estados Unidos a Venezuela.

El fiscal general del de Venezuela, Tarek William Saab, condenó el ataque de Estados Unidos ocurrido en la madrugada de este sábado.

En la declaración emitida por la televisión de Venezuela, Saab hizo un llamado a a “salir a las calles” para exigir la “pronta fe de vida del presidente Nicolás Maduro“, cuya situación actual calificó como un “secuestro”.

Además, denunció lo que describió como “violaciones masivas de los derechos humanos” y  e incitó a los organismos internacional a pronunciarse sobre los hechos.

“Le pido a las Naciones Unidas que se pronuncien.  ¿Dónde están los organismos internacionales de DDHH? Que se pronuncien en relación a estos ataques cobardes que han causados víctimas mortales de inocentes“, expresó.

Finalmente, hizo un llamado a “mantener la calma” y no caer en la “guerra enemiga que manda ‘fake news” para desmoralizar nuestro pueblo”.

Vamos a demostrarle al mundo que estamos hechos de esa heroicidad que nos dio el libertador Simón Bolívar”, concluyó.

