Fanáticos de las Vespa se congregan en Roma para conmemorar el 80° aniversario del legendario scooter

(EFE) – Miles de aficionados se han congregado este jueves en Roma para conmemorar el 80º aniversario de la Vespa, el legendario scooter nacido en 1946 que regresa a su país de origen para reivindicar la vigencia de su diseño y su mecánica clásica.

El complejo deportivo del Foro Itálico de Roma acoge hasta el próximo 28 de junio cuatro jornadas de actividades para rendir tributo a un vehículo icónico que, como explicaron a EFE muchos de los asistentes, ha trascendido su condición de medio de transporte económico en la posguerra hasta convertirse en una leyenda viva y un auténtico símbolo del diseño italiano.

El programa de actividades para los próximos días incluye competiciones del campeonato europeo de rallye y el mundial de gincana, la presentación de una moneda conmemorativa especial y espectáculos musicales nocturnos.

El punto culminante de la cita se vivirá este sábado con un gran desfile que recorrerá las principales calles de Roma, mientras que el domingo se celebrará un concurso de elegancia.

Vespa: Pasión sin fronteras

La pasión por las dos ruedas borra las fronteras geográficas estos días en Roma, donde conductores de todo el mundo llenan la ciudad con el característico sonido de los motores vintage.

La concentración es un mosaico internacional donde se mezclan clubes europeos de España, Alemania, Bélgica, Portugal, Suiza, Austria, Irlanda y Luxemburgo con delegaciones transatlánticas llegadas desde Argentina, Chile, Colombia y México, además de entusiastas de Turquía, Australia o Filipinas.

“Viene gente de países que ni te imaginas, como Irán, Taiwán, Puerto Rico, Filipinas o Israel; en la concentración de Pontevedra (España) estuvieron casi 60 países representados”, relató a EFE José Luis, portavoz en el stand del Vespa Club de España.

La diplomacia del scooter

Otros viajeros procedentes de latitudes lejanas, como Latinoamérica, para quienes el evento y el hecho de estar en Roma representan la culminación de un sueño compartido por las agrupaciones de ese continente, que también tienen concentraciones en sus respectivos países.

“Nosotros somos un grupo de amigos y nos llamamos La Brigada de Santiago de Chile; siempre imaginábamos estar en un evento oficial de Vespa en Europa y esta vez se dio todo”, aseguró a EFE el motorista chileno Augusto Renaruta.

Esa pasión genera una red de solidaridad internacional única en el sector, donde los usuarios no dudan en ofrecer sus propios hogares o prestar asistencia mecánica en ruta a cualquier conductor que lo necesite.

“Se forma una hermandad de verdad; tú ves a alguien en una Vespa y lo saludas, o si andas viajando, se te acercan y siempre va a haber alguien que te pueda dar una mano“, argumentó Manuel Cornejo, un aficionado llegado desde la comuna chilena de Isla de Maipo.

Vespa: Vintage vs. eléctrica

Para los puristas del scooter, la mística del vehículo reside en su fidelidad a los componentes originales, caracterizados por el sonido rítmico de los bloques de dos tiempos y el clásico olor a la mezcla de aceite.

“Las vintage son otra cosa porque el modelo, aunque las motos de ahora son más grandes, modernas y seguras, mantiene una esencia que cualquiera reconoce aunque haya tenido una igual hace 50 años”, enfatizó Cornejo.

Y es su particular diseño el que transforma cada trayecto en una aventura analógica donde los conductores deben convivir con las reparaciones constantes y los imprevistos técnicos en plena carretera.

Conductores del Vespa Club de Elche (Alicante, España), como Melanie y Julio, relataron a EFE cómo, en una ocasión, tuvieron que conducir más de 400 kilómetros con el cable del acelerador enganchado, controlando la marcha con el embrague y apagando el motor directamente con la llave de contacto.

Aunque la marca ya comercializa variantes eléctricas —cuya producción en serie comenzó en 2018— y proyecta prototipos propulsados por nitrógeno, los usuarios reunidos en Italia coinciden en que el espíritu tradicional del scooter es inolvidable.

“Ya hay eléctricas y en el futuro habrá más, pero yo creo que Vespas va a haber siempre; la verdadera pregunta es hasta qué edad uno puede andar en ella, que la Vespa no nos deje antes de que nosotros la dejemos a ella”, concluyó Renaruta.

De Mariana López Alba.