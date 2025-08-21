Exfuncionario de seguridad acusa intervención policial en violentos incidentes en Argentina: “Tienen un acuerdo con la barra”

Según el extitular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) en Argentina, Juan Manuel Lugones, apuntó directamente contra la Policía de Buenos Aires, a la que acusó de permitir —e incluso facilitar— el ingreso de barrabravas de Independiente al sector donde se encontraba la hinchada visitante.

Tras los violentos enfrentamientos ocurridos durante el encuentro por Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, el extitular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) en Argentina, Juan Manuel Lugones, acusó este jueves intervención de la policía trasandina en los hechos.

Lugones apuntó directamente contra la Policía de Buenos Aires, a la que acusó de permitir —e incluso facilitar— el ingreso de barrabravas de Independiente al sector donde se encontraba la hinchada visitante, con el objetivo de agredirlos.

“Lo que nos mostraron ayer, con la crudeza que vimos todos, es que la Policía no tiene la capacidad profesional, o tomaron la decisión de no hacerlo, de meterse a la tribuna a terminar con los problemas”, sostuvo Lugones en diálogo con Radio La Red.

Para el exfuncionario, esto no fue una omisión, sino parte de un accionar coordinado: “Demostraron que tienen un acuerdo con la barra para liberar la zona y que la barra haga de barreminas”.

Según su versión, la presencia de los barristas en el sector visitante no fue casual ni un error de organización.

“Vimos a un sector de la barra de Independiente, ingresar ayer a pegarle a un sector de la gente de U de Chile con la autorización de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que libera la zona para que entren. En Avellaneda no se vende una bondiola sin que una parte vaya a la unidad policial”, agregó, sugiriendo una connivencia estructural entre las fuerzas del orden y sectores violentos del fútbol.

Lugones también cuestionó el rol del Club Atlético Independiente en los incidentes. Recordó que, según los protocolos establecidos por la Conmebol, la responsabilidad en materia de seguridad durante los partidos recae sobre el club local.

“No es cierto que la Policía no puede ingresar a una tribuna. Esa es una decisión política y operativa. Independiente debía garantizar la seguridad de todos los asistentes“, afirmó.

Hasta el momento, ni el club argentino ni las autoridades provinciales han emitido declaraciones oficiales.