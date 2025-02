Conmoción en Francia por caso de excirujano acusado de abuso sexual de 299 pacientes durante 25 años

De acuerdo a los documentos judiciales, entre 1986 y 2014, el excirujano, que ahora tiene 74 años y cumple una condena de 15 años de prisión por una condena previa de violación y abuso de menores, sometió a pacientes de hospitales desde los dos años hasta los primeros años de edad adulta a abusos sexuales, incluidas violaciones, en toda la región de Bretaña en Francia.

(CNN) – Las cifras implicadas en el mayor juicio por abuso infantil en Francia son asombrosas: 299 presuntas víctimas, abusadas sexualmente en 10 hospitales y clínicas durante 25 años, todas por un solo médico, dicen los fiscales.

Cuando el lunes comenzó el proceso judicial en Morbihan, Bretaña, con el cirujano gastrointestinal retirado Joel Le Scouarnec acusado de décadas de abuso, muchos esperaban que el juicio marcara un punto de inflexión en la lucha de Francia contra el abuso infantil.

De 1986 a 2014, el excirujano, que ahora tiene 74 años y cumple una condena de 15 años de prisión por una condena previa de violación y abuso de menores, sometió a pacientes de hospitales desde los dos años hasta los primeros años de edad adulta a abusos sexuales, incluidas violaciones, en toda la región de Bretaña en Francia, según documentos judiciales.

El hombre trabajó en instituciones privadas y públicas a pesar de haber sido condenado por posesión de imágenes de abuso infantil en 2005.

Los documentos alegan que Le Scouarnec dijo a los investigadores que “no recordaba (las presuntas agresiones) individualmente”, pero “había sido capaz de realizar tocamientos sexuales, así como penetraciones, a algunos de sus pacientes y en particular a niños”.

Más allá del juicio, en 2020 fue condenado por abusar de sus sobrinas y de una vecina a la salida de un hospital. Más de una docena de sus pacientes intentaron sumarse al caso actual en su contra, pero la ley francesa se lo impidió porque sus denuncias excedían el plazo de prescripción de 30 años.

El juicio, que se espera que dure cuatro meses, ya ha captado la atención nacional, apenas unas semanas después de un horroroso juicio de varios meses por violación y drogadicción en masa que sacudió a Francia. La víctima Gisèle Pelicot se convirtió en un poderoso símbolo en la lucha por trasladar la vergüenza en torno al abuso sexual a los perpetradores.

Muchos esperan que este juicio por abuso infantil tenga un propósito similar, ayudando a lograr un doloroso ajuste de cuentas con el tema en Francia y con las instituciones y la cultura que pueden haber ayudado a que tales crímenes pasaran sin control durante tanto tiempo.

“¿Por qué algunas de mis víctimas hablan en la prensa?”, declaró a CNN la abogada Francesca Satta, que representa a varias de las presuntas víctimas. “Es porque son parte de este movimiento que el silencio ya no es una opción”.

Las presuntas víctimas tienen ahora casi 50 años, mientras que la más joven tiene 17.

Muñecas de tamaño infantil

Tal es la magnitud del proceso que un aula universitaria cercana al palacio de justicia ha sido requisada para dar cabida a 400 personas, entre ellas presuntas víctimas, sus familiares, abogados y medios de comunicación.

No es la primera vez que Le Scouarnec comparece ante un tribunal por cargos relacionados con abuso infantil. En 2005, fue declarado culpable de posesión de imágenes de abuso infantil, tras recibir un aviso del FBI cuando se registró en un sitio web de intercambio de material pedófilo. Su condena de cuatro meses de prisión fue suspendida.

En 2020, el excirujano fue condenado en el oeste de Francia por violación de una menor y posesión de imágenes de abuso infantil, y recibió una sentencia de 15 años de cárcel tras abusar sexualmente de la hija de sus vecinos a través de la cerca del patio trasero. Ha estado en prisión desde ese juicio.

En los registros de su propiedad y de su oficina del hospital se encontraron sus diarios y unas 70 muñecas de tamaño infantil, con las que los investigadores creen que “compartía su vida diaria” antes de su arresto, nombrándolas, vistiéndolas y usándolas para su placer sexual.

Por el contrario, Le Scouarnec “no tenía empatía, ninguna emoción, ningún sentimiento hacia un pequeño ser humano, al que consideraba literalmente un objeto sexual”, comentó a CNN Francesca Satta, abogada de varias de las acusadoras en su último juicio por abuso.

Delphine Driguez, abogada que representó a las sobrevivientes de abusos en su juicio de 2020, coincidió con esta evaluación de Le Scouarnec. “Es un hombre extremadamente frío, sin ninguna empatía, muy deliberado”, aseveró.

Satta declaró que la condición de Le Scouarnec como cirujano de clase media probablemente lo había ayudado a evadir sospechas durante tanto tiempo y agregó que en el tribunal, la verdadera naturaleza del acusado quedaría expuesta a todos.

Durante el juicio de 2020, ella lo observó mientras se mostraban en la sala imágenes tomadas desde su computadora. “Es entonces cuando se descubre al verdadero Joël Le Scouarnec. Porque la mirada cambia”, afirmó.

Al menos tres médicos alertaron a las autoridades sobre las preocupaciones sobre Le Scouarnec, según documentos judiciales y uno de los médicos entrevistados por CNN.

Tras la condena de Le Scouarnec en 2005, Thierry Bonvalot, un psiquiatra que también trabajaba con Le Scouarnec en el hospital de Quimperlé (Bretaña), afirmó haberlo confrontado. “Le dije que era peligroso y que su lugar no estaba en el hospital. Le pedí que renunciara”, señaló a CNN.

Después de un largo silencio, con la cabeza entre las manos, Le Scouarnec respondió: “No puedes obligarme”.

Un diario de horrores

La prueba que se utilizará en el último caso serán los propios diarios de Le Scouarnec, que según los fiscales describen hechos reales en los que se abusó de niños. Su abogado afirmó que detallan fantasías que no llevó a cabo.

Son tan completos que un diario descubierto durante el juicio de 2020 –que a menudo anota la hora y el lugar de las violaciones, la identidad de la víctima e incluso su dirección– ayudó a los investigadores a identificar la vertiginosa cantidad de presuntas violaciones.

Los documentos judiciales presentados por la fiscalía señalan que admitió que comenzó la revista en 1990 y que escribió regularmente hasta 2016, un año antes de su jubilación, con entre 40 y más de 100 páginas de entradas por año.

Las entradas describen abusos, típicamente durante un supuesto examen médico, jugando con falsos pretextos médicos para no alarmar a sus pacientes, según muestran los documentos.

El tono íntimo de sus escritos es especialmente escalofriante, dirigiéndose a los niños por su nombre: “Pequeña Marie, una vez más estabas sola en tu habitación”, comienza un relato, hablándoles directamente y terminando muchas entradas –descripciones de actos sexuales con un niño– con “Te amo”.

Los abogados de Le Scouarnec indicaron a la CNN que no iba a hacer declaraciones a la prensa antes del juicio. Sin embargo, sus abogados han descrito en el pasado los diarios como fantasías. Según los documentos judiciales, el acusado sostuvo que no recordaba los acontecimientos individuales anotados en sus diarios, aunque no negó haberlos escrito.

En varias entradas de diario incluidas en los documentos judiciales, Le Scouarnec admite ser un pedófilo.

Crímenes ocultos, traumas reales

Para los sobrevivientes del supuesto abuso de Le Scouarnec, los años transcurridos desde entonces han sido traumáticos.

Aunque muchos de los niños estaban bajo sedación durante los presuntos abusos, el efecto en sus vidas ha sido muy tangible, según los documentos judiciales. Los documentos describen análisis psicológicos de las presuntas víctimas que a menudo muestran problemas persistentes, especialmente en sus relaciones sexuales posteriores y en su confianza en sí mismas, después de sus hospitalizaciones bajo el régimen del excirujano.

“Tenemos víctimas que sufren de verdad. Tenemos anoréxicas, depresivas, que no pueden tener hijos, que no pueden tener relaciones sexuales con su pareja. Son todas esas anomalías entre comillas, que no tienen explicación para sus médicos y que se dicen a sí mismas: “¿Cómo es posible?”, afirma la abogada Satta. Entre las personas a las que representa se encuentran dos familias de hombres que supuestamente habían sido abusados ​​por Le Scouarnec y que se suicidaron años después.

Dada la vida de abusos de la que se acusa a Le Scouarnec, algunos de los testimonios de las supervivientes ya no son admisibles en los tribunales. El plazo de prescripción de los delitos de violación en Francia limita los procesos a 30 años después de que la víctima alcance la mayoría de edad, lo que significa que unas 80 personas no fueron incluidas en el caso, dijo Satta.

Mientras la justicia sigue su curso, una pregunta gira en torno al caso: ¿Cómo fue que este hombre supuestamente pudo aprovecharse de tantos jóvenes durante tanto tiempo?

CNN se comunicó con los hospitales donde se habrían cometido los crímenes y con las autoridades sanitarias francesas para solicitar comentarios.