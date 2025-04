Europa busca preparar a su población en caso de conflictos, pero no hay garantía de cuánta atención prestarán las personas

La eficacia de estos planes de protección civil tampoco está clara. En el pasado, incluso han sido objeto de burla. Por ejemplo, durante décadas de la Guerra Fría, el Gobierno británico proporcionó información oficial a sus ciudadanos para protegerse de la amenaza nuclear soviética.

(CNN) — Guías de supervivencia, acopio de reservas y simulacros de evacuación masiva. Europa se esfuerza por preparar a sus ciudadanos ante la creciente amenaza de conflicto que se avecina.

Varios países europeos han ofrecido consejos aleccionadores en los últimos meses, imaginando garajes y estaciones de metro transformadas en búnkeres y promoviendo la resiliencia psicológica.

Un mensaje general es la necesidad de un cambio en la mentalidad de la población para que esté preparada para la guerra. Como dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a los expertos en seguridad en Bruselas en diciembre: “Es hora de adoptar una mentalidad de guerra”.

Esto ocurre en un momento en que los líderes europeos temen que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, envalentonado por los avances en Ucrania, intente adentrarse más en el continente, mientras que Estados Unidos, el poderoso aliado de Europa desde hace mucho tiempo, adopta una postura más hostil para mantener la seguridad europea, lo que genera dudas sobre hasta qué punto estaría dispuesto a intervenir en caso de invasión de un país de la OTAN.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la eficacia real de estos planes de contingencia y, además, sobre si la población civil se tomará en serio estas directrices.

‘Entrar a casa, cerrar todas las ventanas y puertas’

La Comisión Europea ha instado a todos los ciudadanos a almacenar suficientes alimentos y otros suministros esenciales para su sustento durante al menos 72 horas en caso de crisis. En unas directrices publicadas en marzo, la comisión destacó la necesidad de que Europa fomente una cultura de “preparación” y “resiliencia”.

Esto se produjo en un momento en que cada país también ha estado implementando sus propias directrices para emergencias, incluidos los conflictos.

El pasado junio, Alemania actualizó su Directiva Marco para la Defensa Integral, con instrucciones sobre qué hacer en caso de que estalle un conflicto en Europa. El documento prevé la transformación completa de la vida cotidiana de los ciudadanos alemanes en caso de guerra.

Suecia ha publicado una guía de supervivencia titulada “En caso de crisis o guerra”. El folleto se distribuyó a millones de hogares en noviembre, tras ser actualizado por primera vez en seis años debido al aumento de los niveles de amenaza militar.

Ese folleto instruye a los suecos sobre cómo emitir alertas en caso de guerra, incluyendo un sistema de alerta exterior que, según se afirma, está operativo en la mayoría de las zonas. “Entren en casa, cierren todas las ventanas y puertas y, si es posible, apaguen la ventilación. Escuchen el canal P4 de la emisora ​​pública sueca Sveriges Radio para más información”, indica el documento.

Ofrece consejos sobre dónde buscar refugio durante un ataque aéreo, incluyendo sótanos, garajes y estaciones de metro. Si se encuentran en el exterior sin un refugio inmediato, aconsejan tumbarse en el suelo, “preferiblemente en un pequeño pozo o zanja”.

Se dan recomendaciones específicas a los ciudadanos suecos sobre ataques con armas nucleares, indicándoles que “se refugien como lo harían durante un ataque aéreo. Los refugios de defensa civil ofrecen la mejor protección”. Añade: “Los niveles de radiación disminuirán drásticamente después de un par de días”.

También incluye consejos sobre evacuación, cómo detener hemorragias, cómo manejar la ansiedad y cómo hablar con los niños sobre crisis y guerra.

Para Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, la más larga de todos los estados miembros de la OTAN, la defensa de su soberanía contra Moscú ha formado parte de la mentalidad del país desde hace mucho tiempo.

El país se ha estado preparando para la posibilidad de un conflicto con Rusia durante décadas. Desde la década de 1950, la construcción de refugios antiaéreos bajo bloques de apartamentos y edificios de oficinas ha sido obligatoria.

Pero, sin duda, el estado nórdico, que se unió a la OTAN en 2023 tras décadas de no alineamiento, ha estado acelerando su preparación desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

Hace dos años, impulsado por la guerra de Rusia, el Gobierno finlandés hizo un inventario de sus refugios de emergencia disponibles y descubrió que contaba con un total de 50.500, lo que podría albergar a 4,8 millones de personas en un país de 5,6 millones.

El Ministerio del Interior de Helsinki también emitió nuevas directrices de crisis en noviembre, ofreciendo a los lectores consejos sobre cómo prepararse para cortes de electricidad prolongados, cortes de agua, interrupciones de las telecomunicaciones, fenómenos meteorológicos extremos y conflictos militares.

¿Escuchará la gente?

Si bien los países han actualizado sus directrices de protección civil, no hay garantía de cuánta atención les prestarán las personas.

Claudia Major, vicepresidenta sénior de seguridad transatlántica del German Marshall Fund, declaró a CNN que las recomendaciones de los países deben tomarse en serio.

Y señaló la necesidad de estar preparados no solo para una amenaza militar directa de Rusia, sino también para lo que ella llamó la “zona gris” entre la guerra y la paz, que abarca niveles más bajos de agresión y la guerra híbrida.

Sin embargo, añadió: “La delgada línea que hay que seguir, obviamente, es aumentar la preparación sin caer en el alarmismo ni en el catastrofismo. Queremos que la gente esté alerta, no queremos que se alarme”.

Para algunos países, en particular aquellos atrapados en la esfera de influencia de Moscú, la amenaza desde Rusia se siente más tangible. Para otros, es más difícil de comprender.

Major señala a Finlandia –que perdió territorio ante Rusia durante la Guerra de Invierno de 1939-1940– y a las naciones bálticas, anexionadas por la Unión Soviética entre 1940 y 1991, como países donde la amenaza rusa está más arraigada en lo que ella llamó su “ADN”.

“La amenaza existencial, el miedo a ser invadidos, a desaparecer del mapa, es muy real en los países bálticos. Se preguntan por qué otros países no lo entienden”, dijo.

“Los finlandeses, durante toda la Guerra Fría, se tomaron la defensa en serio”, añadió. “¿Por qué vamos todos a Finlandia ahora a ver su sistema de búnkeres, sus reservas de medicamentos y su sistema de reservistas? Aprendieron de la historia; nadie nos va a ayudar. Tenemos que hacerlo solos”.

Major mencionó a Portugal, Italia y el Reino Unido como países donde la amenaza rusa está menos presente en la conciencia nacional. Italia, dice, está más preocupada por la amenaza del terrorismo y la inestabilidad de los estados frágiles cercanos a la frontera sur del país. “Está mucho más cerca de ellos”, afirmó. “Es un problema mayor para su estabilidad, prosperidad y política interna”.

El Reino Unido continental, una nación insular, fue atacado por última vez por una potencia extranjera en 1066, mientras que muchos países de Europa occidental fueron invadidos durante la Segunda Guerra Mundial. Esto significa que las generaciones actuales tienen menos experiencia de la que aprender y que sus civiles podrían ser menos propensos a prestar atención a cualquier consejo gubernamental.

“La pregunta es cómo se cambia el ADN de un país; esa es la pregunta crucial”, planteó Major.

‘Protégete y sobrevive’

La eficacia de estos planes de protección civil tampoco está clara. En el pasado, incluso han sido objeto de burla.

Durante décadas de la Guerra Fría, el Gobierno británico proporcionó información oficial a sus ciudadanos para protegerse de la amenaza nuclear soviética.

La fuente de información pública británica más destacada fue la campaña “Protect and Survive”, producida entre 1974 y 1980. La serie ofrecía información sobre los peligros de la lluvia radiactiva, instrucciones a seguir en las horas y días posteriores a un ataque nuclear y un plan de supervivencia.

Un panfleto publicado en mayo de 1980 incluía consejos para construir una habitación improvisada contra la lluvia radiactiva en casa, incluyendo un supuesto refugio interior para protegerse del polvo radiactivo.

La campaña fue objeto de críticas por ofrecer consejos poco realistas y presentar una falsa sensación de optimismo ante la aniquilación nuclear. Fue satirizada durante mucho tiempo en la cultura popular británica.

El investigador británico Taras Young, autor del libro Nuclear War in the UK, explicó a CNN cómo “Protect and Survive” se creó como una campaña multimedia en la década de 1970, pero nunca se pretendió que se hiciera pública hasta que existiera una alta probabilidad de guerra nuclear.

Sin embargo, tras la llegada al poder de la primera ministra Margaret Thatcher en 1979, el periódico británico The Times exigió al Gobierno la publicación de los folletos.

“Como resultado, se publicó en un momento en que no había una amenaza inminente de ataque, por lo que la gente lo vio desde una perspectiva diferente”, dijo Young. Por esa razón, cree que hubo una mayor “reacción cultural” en su contra, y añadió que incluso fue ridiculizado en populares comedias británicas.

Young señaló el consejo del Gobierno británico de blanquear las ventanas para ayudar a detener la propagación del calor de una explosión nuclear como una de las sugerencias más cómicas. Se instruyó a los civiles que “cubrieran las ventanas por dentro con pintura de emulsión diluida de un color claro para que reflejaran gran parte del destello de calor, incluso si la explosión posterior las destrozara”.

En comparación, Young considera que los consejos actuales de Europa, incluida la guía del Reino Unido sobre preparación para emergencias, son más realistas e incorporan más aspectos psicológicos importantes, como la forma de afrontar el trauma.

Para Claudia Major, la necesidad de preparar a la población civil para las amenazas externas, especialmente en la “zona gris”, es innegable.

“Solemos centrarnos en el aspecto militar, pero somos extremadamente vulnerables en la zona gris. Por lo tanto, debemos pensar en la disuasión, la defensa y la resiliencia. Y esto implica, en particular, una mayor preparación de la sociedad”.

“Si la sociedad no está dispuesta ni preparada para apoyar una guerra como la ucraniana lo está haciendo actualmente, no triunfaremos”, sentenció.