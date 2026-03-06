Mundo estados unidos

Con información de CNN

Estados Unidos y Venezuela acordaron reanudar las relaciones diplomáticas y consulares

Por Jennifer Hansler, CNN

06.03.2026 / 07:28

De acuerdo a lo informado por el Departamento de Estado de EE.UU., tiene el compromiso de "ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

(CNN) — Estados Unidos y el gobierno encargado de Venezuela “han acordado reanudar las relaciones diplomáticas y consulares”, anunció este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos, un paso significativo que llega apenas dos meses después de que Estados Unidos removiera militarmente al líder venezolano de larga data, Nicolás Maduro.

“Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”, señaló el comunicado.

El Departamento de Estado dijo que su “compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

“Estados Unidos sigue comprometido a apoyar al pueblo venezolano y a trabajar con socios de toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad”, indicó.

El anuncio de la reanudación de las relaciones diplomáticas y consulares llega después de que Estados Unidos rompiera relaciones con el régimen de Maduro en 2019, durante el primer mandato del presidente Donald Trump.

Trump ha respaldado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exaliada de Maduro. Y aunque el gobierno ha dicho que quiere un gobierno elegido democráticamente, los funcionarios no han establecido un cronograma para las elecciones ni para una transición de gobierno.

Venezuela apunta a “nueva etapa” con EE.UU.

Poco después del anuncio de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela confirmó el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares.

“El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos”, dijo en un comunicado.

“Venezuela expresa su confianza en que este proceso contribuirá a fortalecer el entendimiento y abrir oportunidades para una relación positiva y de beneficio compartido. Estas relaciones deben redundar en la felicidad social y económica del pueblo venezolano”, agregó.

Con información de Mauricio Torres.

DESTACAMOS

Servicios Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?

LO ÚLTIMO

País La advertencia del diputado Schalper (RN) a su propio sector por proyecto de conmutación de penas de cárcel: "Tiene errores graves"
Proyecto que conmuta penas: Jorge Correa señala que "no debe haber beneficios carcelarios" para alguien que torturó
Denuncian a futura subsecretaria de Kast: La acusan de tener triple contrato con organismos públicos de forma simultánea
8M: Disponen desvíos de tránsito en el centro de Santiago por marcha
Participación laboral: El 40% de las empresas no tiene gerentes mujeres
Así es el recién inaugurado proyecto Nueva Alameda Providencia: Tendrá 8.750 metros cuadrados de áreas verdes