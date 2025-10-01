Estados Unidos: Un edificio de gran altura se derrumba parcialmente en Nueva York

Según las autoridades, no hubo reportes de heridos hasta el momento. Sin embargo, se está llevando a cabo una misión de búsqueda y rescate.

(CNN) – Un edificio de gran altura en el Bronx, en Nueva York m(Estados Unidos), se derrumbó parcialmente, según publicó el Departamento de Bomberos de la ciudad en X.

Hasta el momento, se desconoce la causa del derrumbe parcial del edificio ubicado en el número 207 de la Avenida Alexander.

Según las autoridades, no hubo reportes de heridos hasta el momento. Sin embargo, se está llevando a cabo una misión de búsqueda y rescate.

Una testigo declaró haber llamado al 911 tras ver humo cerca del edificio esta mañana.

“Le estaba explicando a la señora lo que vi, y me dijo: ‘Espere, déjeme transferirla a los bomberos’”, declaró la testigo a WCBS, afiliada de CNN.

“Antes de que me transfiriera, todo el edificio simplemente… se escuchó un fuerte estruendo, y algo explotó. Y se derrumbó sin más”.

Una de las esquinas del edificio de viviendas públicas resultó dañada, con la pared parcialmente desprendida, según mostraba un video del helicóptero de WABC, afiliada de CNN.

Los equipos de búsqueda y rescate se encuentran en el tejado del edificio de viviendas públicas, trepando por pilas de ladrillos.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, dijo que estaba monitoreando la situación de cerca. “Neoyorquinos, he recibido información sobre la emergencia que se está produciendo en la zona de Mott Haven, en el Bronx”, publicó en X.

“Estamos recibiendo una evaluación completa de los servicios de emergencia y seguiremos proporcionando actualizaciones. Por favor, eviten la zona por su seguridad”, agregó.