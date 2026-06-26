Estados Unidos permite la liberación limitada de la IA de Anthropic tras bloquearla por posibles riesgos de ciberseguridad

El gobierno de EE. UU. ha permitido a Anthropic lanzar su potente modelo de inteligencia artificial Mythos a un grupo selecto de empresas y organizaciones, revisando los requisitos de la licencia tras haber ordenado un bloqueo de exportación a principios de este mes debido a temores de seguridad nacional.

Desde la prohibición de exportación a inicios de junio, “Anthropic ha trabajado con el gobierno de EE. UU. para abordar los riesgos asociados con los Modelos Cubiertos”, escribió el secretario de Comercio, Howard Lutnick, a la empresa en una carta con fecha de este viernes.

A la luz de los avances en ese trabajo, escribió Lutnick: “He determinado que existen las salvaguardas adecuadas para permitir que ciertos socios de confianza accedan al modelo Claude Mythos 5”.

La carta no incluye el permiso para que Anthropic lance Fable, una versión menos potente de Mythos.

“Recibimos una notificación del gobierno de EE. UU. de que Mythos 5, nuestro modelo de ciberseguridad más fuerte, puede ser desplegado nuevamente para un pequeño grupo de defensores cibernéticos y proveedores de infraestructura”, señaló Anthropic en un comunicado.

“Estamos trabajando para abastecer al conjunto aprobado de proveedores y restaurar su acceso a Mythos 5 lo antes posible. Nos complace ver este progreso y seguimos trabajando con el gobierno para expandir el acceso a Mythos 5 y hacer que Fable 5 esté disponible nuevamente para el uso general”, añadió el comunicado.

Estados Unidos prohibió el uso de Mythos 5 por temores de seguridad nacional

A principios de este mes, Anthropic inhabilitó el acceso de los clientes tanto a Mythos como a Fable para cumplir con la orden del gobierno de EE. UU. de suspender todo uso por parte de ciudadanos extranjeros, incluidos los propios empleados de Anthropic.

La prohibición de exportación y las negociaciones posteriores con Anthropic evidenciaron la falta de un marco regulatorio coherente en torno a la IA, incluso mientras la tecnología avanza rápidamente y EE. UU. intenta mantenerse por delante de competidores globales como China.

Hasta hace poco, la administración Trump había adoptado un enfoque mayoritariamente de no intervención en la regulación de la inteligencia artificial, buscando mantener a las empresas estadounidenses por delante de sus competidores, en particular de los chinos.

Sin embargo, la reciente acción sobre Anthropic, así como la petición a OpenAI para que limite su propio modelo más nuevo, surge después de que los expertos expresaran su preocupación durante meses de que Mythos pudiera representar un riesgo de seguridad al dar a los hackers y otros actores maliciosos acceso a una IA capaz de encontrar y explotar vulnerabilidades de manera excepcionalmente rápida.

La relación del gobierno federal con Anthropic, una de las principales empresas de IA en EE. UU., también ha enfrentado otros obstáculos. A principios de este año, la administración la calificó como un “riesgo para la cadena de suministro”, poniéndola efectivamente en una lista negra debido a un desacuerdo sobre los usos militares de los productos de Anthropic.

Anthropic demandó al gobierno por dicha designación y ya ha logrado al menos una victoria inicial en el caso que aún sigue en curso.