Estados Unidos inició operación para incautar petrolero vinculado a Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos intentó apoderarse del petrolero el mes pasado cuando estaba cerca de Venezuela, pero las fuerzas estadounidenses no pudieron abordarlo después de que el barco dio la vuelta y huyó.

(CNN) – Estados Unidos inició una operación para incautar un petrolero vinculado a Venezuela después de rastrearlo a través del Atlántico, dijo a CNN el miércoles una fuente con conocimiento de la operación.

Originalmente llamado Bella 1, el petrolero fue sancionado por Estados Unidos en 2024 por operar dentro de una “flota en la sombra” de petroleros que transportaban petróleo ilícito.

La noticia de la operación fue reportada primero por Reuters, que citó a dos fuentes diciendo que la operación estaba siendo llevada a cabo por la Guardia Costera y el ejército estadounidense.

Estados Unidos continuó persiguiendo al buque mientras se dirigía al noreste, y aviones de vigilancia P-8 de EE. UU. fueron desplegados desde la RAF Mildenhall en Suffolk, Inglaterra, para vigilar el petrolero durante días antes de su captura mientras se dirigía al norte y pasaba por la costa del Reino Unido, según datos de vuelo de fuente abierta.

En algún momento, mientras eran perseguidos, la tripulación del petrolero pintó una bandera rusa en su casco, afirmando que navegaba bajo protección rusa.

Poco después, el buque apareció en el registro oficial de buques de Rusia con un nuevo nombre: Marinera. Rusia presentó una solicitud diplomática formal el mes pasado exigiendo que Estados Unidos detuviera la persecución del buque.

Al reclamar el estatus ruso, las cuestiones legales para confiscar el petrolero podrían volverse más complicadas, pero dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que la administración Trump no ha reconocido ese estatus y considera que el buque no tiene Estado.

Estados Unidos reposicionó activos militares en el Reino Unido antes de confiscar el petrolero, informó CNN.

Al menos 12 C-17 estadounidenses aterrizaron en las bases aéreas de Fairford y Lakenheath entre el 3 y el 5 de enero, muchos de ellos procedentes de aeródromos de Estados Unidos.

Los V-22 Osprey también estuvieron activos en el Reino Unido durante los últimos días, y los datos de vuelo parecen indicar que realizaron misiones de entrenamiento en el este del país desde la base aérea de Fairford. El domingo se avistó la llegada de dos helicópteros de combate AC-130 a la base de Mildenhall, en el Reino Unido.

La última vez que Estados Unidos utilizó Fuerzas de Operaciones Especiales y activos para ayudar a interceptar un petrolero sancionado fue el 11 de diciembre, cuando apoyó una operación de la Guardia Costera estadounidense cerca de la costa de Venezuela para confiscar el Skipper, un gran transportador de crudo que enarbolaba falsamente la bandera de Guyana.

El presidente Donald Trump anunció el mes pasado un “bloqueo completo” a los petroleros sancionados que intenten entrar o salir de Venezuela, como una forma de presionar al régimen del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.

Estados Unidos capturó a Maduro de un complejo en Caracas la madrugada del sábado, y el secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho que Estados Unidos continuará aplicando el bloqueo como “influencia” sobre el gobierno interino venezolano.