Delcy Rodríguez afirma que “no hay agente externo que gobierne a Venezuela” al hablar del ataque estadounidense

06.01.2026 / 23:46

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que “no hay agente externo” gobernando el país, pese a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Estamos acá, gobernando junto al pueblo. El Gobierno de Venezuela rige en nuestro país, más nadie. No hay agente externo que gobierne a Venezuela. Es Venezuela, es su gobierno constitucional, el poder popular consolidado”, afirmó Rodríguez en un mensaje televisado por la cadena estatal VTV en el que habló sobre el “terrible agresión militar de la que fue víctima nuestra amada patria Venezuela por parte del Gobierno de los Estados Unidos”.

Rodríguez agregó que el ataque estadounidense en Venezuela “tuvo un desenlace ilegal, violatorio, quebrantador de la legalidad internacional como es el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente, primera dama de Venezuela, Cilia Flores”. Asimismo, recordó que tanto Maduro como Flores se declararon inocentes el lunes en su primera aparición ante el tribunal en Nueva York.

Las palabras de Rodríguez se dan luego de respaldar a Maduro en otros discursos posteriores al ataque, y después de que Trump manifestara que su Gobierno estaba preparado para trabajar con ella pero también amenazara a la presidente encargada de Venezuela de que podría pagar “un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro” si no hace lo correcto.

Pese a su postura en defensa de Venezuela, Rodríguez dijo en su primer mensaje como presidenta encargada del país que invitaba al presidente de EE.UU. “a trabajar conjuntamente” y llamó a que ambos países tengan una relación respetuosa y que entre ellos exista “la paz y el diálogo, no la guerra”.

