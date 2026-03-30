Estados Unidos anuncia que reanudará operaciones en su embajada en Caracas

La acción "marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela", informó EE. UU. en un comunicado.

Estados Unidos informó que reanudará sus operaciones en su embajada en Caracas, Venezuela.

El país señaló que desde marzo de 2019 sus labores diplomáticas se llevaban a cabo a través de la Unidad de Asuntos de Venezuela (VAU), la oficina diplomática provisional del gobierno estadounidense en Venezuela, que estaba ubicada en la Embajada de EE. UU. en Bogotá (Colombia).

Pero a partir de este lunes 30 de marzo “retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, indicaron en un comunicado.

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Asimismo, en enero de este año la embajadora Laura F. Dogu llegó a Caracas para “liderar las gestiones del gobierno estadounidense en Venezuela como encargada de negocios”.

El equipo de Dogu “está restaurando el edificio de la cancillería de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para preparar el regreso del personal lo antes posible y la eventual reanudación de los servicios consulares”.

“La reanudación de las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas es un hito clave en la implementación del plan de tres fases del presidente para Venezuela y fortalecerá nuestra capacidad de interactuar directamente con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado”, destacó EE. UU. en el escrito.

Cabe recordar que este hecho ocurre a tres meses de que Estados Unidos llevara a cabo una operación para derrocar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela.

Actualmente, Maduro y su esposa Cilia Flores se encuentran en una prisión en Brooklyn y enfrentan cargos por terrorismo y narcotráfico.