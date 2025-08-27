Estados Unidos: Al menos dos personas muertas tras tiroteo en escuela católica de Minnesota

Las autoridades confirmaron que lograron contener al tirador. Se han reportado varias personas heridas.

(CNN) — Las autoridades lograron contener al atacante supuestamente responsable de un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis, informó el gobernador de Minnesota, Tim Walz. Según dos funcionarios públicos familiarizados con el asunto, el presunto atacante ha muerto.

“No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento”, declaró la ciudad de Minneapolis en una publicación en X. “El tirador está contenido”.

Walz había dicho previamente que había sido informado sobre un tiroteo en la Escuela Católica Annunciation y que seguiría informando a medida que obtuvieran más información. La Oficina de Detención Criminal de Minnesota y la Patrulla Estatal se encuentran en el lugar, añadió el gobernador.

“Rezo por nuestros niños y maestros, cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, declaró el gobernador.

El lunes fue el primer día de clases para los estudiantes de la escuela católica K-8.

Agentes del FBI también acudieron al lugar, según informó el subdirector Dan Bongino en una publicación en X. Un portavoz de Hennepin Healthcare, un centro de traumatología de nivel 1, declaró a CNN: “Estamos lidiando con una emergencia en este momento”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, indicó que está monitoreando los reportes de violencia terrible en el sur de Minneapolis y que se ha activado el equipo de respuesta a emergencias.