España: Caos y largas filas marcan el primer día del proceso de regularización de migrantes

Frente a la sede de la Asociación Aculco, cientos de personas aguardaban desde la madrugada —algunas desde la noche anterior— para obtener el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos necesarios para iniciar el trámite.

(CNN Español) — Algunas personas pasaron la noche en la calle, sobre cartones, para asegurar su lugar en la fila. Otras llegaron de madrugada y encontraron largas filas que ya doblaban la esquina.

Así comenzó este lunes el proceso extraordinario de regularización de migrantes en España, con escenas marcadas por la espera, la incertidumbre y una organización que, en varios puntos de Madrid, se vio rápidamente superada.

Frente a la sede de la Asociación Aculco, cientos de personas aguardaban desde la madrugada —algunas desde la noche anterior— para obtener el certificado de vulnerabilidad, uno de los documentos necesarios para iniciar el trámite.

“Nos ha desbordado, no esperábamos esto”, dijo a CNN Álvaro Zuleta, el director de la organización que colabora con las autoridades para expedir este certificado.

Aculco, dijo Zuleta, puede atender a unas 300 personas al día, pero este lunes la demanda superaba ampliamente esa cifra. Explicó que parte del colapso respondió a informaciones erróneas difundidas en redes sociales sobre la posibilidad de realizar gestiones sin cita previa.

“Se ha generado un bulo en internet de que Aculco estaba dando estos certificados sin cita previa, cosa que no es real. Estamos dando listas diarias de 300 personas para atender”, comentó Zuleta.

En la fila, la espera incluso llegó a organizarse de manera informal. María Verónica, migrante venezolana, señaló a CNN que vio cómo circulaban hojas de papel de mano en mano con listas improvisadas sin validez oficial, pero que intentaban poner cierto orden entre la multitud.

“Caos total, me parece una desorganización total”, declaró María Verónica, quien trabaja de manera independiente y lleva dos años en España. “Hay sobreinformación, muchas especulaciones”.

Con el paso de las horas, el cansancio se hacía visible. “Hay gente desde las cuatro o cinco de la mañana. Nadie ha comido, hay personas con sed, con hambre”, añadió. Salir de la fila, incluso por unos minutos, implicaba el riesgo de perder el turno.

Entre los solicitantes predominaban quienes trabajan en la economía informal y ven en la regularización una posibilidad de estabilidad. Omar León, colombiano, dijo que lleva poco más de un año en el país y que está decidido a esperar en la fila el tiempo que sea necesario, pese a la incertidumbre del proceso.

“El que no lucha no lo consigue”, afirmó. León busca regularizar su situación para acceder a un empleo estable, retomar sus planes de estudio y, con el tiempo, ahorrar lo suficiente para construir algo propio en su país.

La colombiana es la segunda comunidad extranjera más numerosa en España, con 978.041 residentes, según datos del Instituto Nacional de Estadística de 2025. Y también la que probablemente pueda obtener mayor provecho de esta regularización masiva.

Aunque el Gobierno estima que la medida favorecería a medio millón de personas, los datos recopilados por FUNCAS —un centro de análisis vinculado a la asociación bancaria CECA— apuntaban a que el país estaría dando acogida a 840.000 personas en situación administrativa irregular. De este monto, la comunidad más destacada sería la colombiana, con 290.000 personas en esta situación.

En ese grupo se encuentra también Leonardo Flores, quien llegó a las oficinas de la organización en Tetuán, un distrito en el norte de Madrid, desde las dos de la madrugada. “Dormir en cartones, el tumulto, la gente empuja”, dijo sobre cómo vivió la espera. Flores trabajaba como asesor inmobiliario en Colombia y ahora se emplea en labores de limpieza y construcción. “Es difícil el cambio”, agregó.

A lo largo de la mañana, algunos lograban avanzar. Cada persona que salía con documentación en mano generaba algo de expectativa entre quienes seguían esperando. Dulce María Torres, venezolana, fue una de ellas. “Contenta, pero siempre con temor por delante”, dijo, tras más de un año en España sin poder acceder a un empleo formal.

Para gestionar el proceso, el Gobierno de España habilitó una red de unas 450 oficinas y se incorporaron más de 550 trabajadores adicionales. El plazo para presentar solicitudes se extenderá hasta el 30 de junio.

“Estamos aquí porque queremos trabajar dignamente”, dijo María Verónica, aún en la fila. Con el paso de las horas, la cola seguía avanzando lentamente y parecía no tener fin. “Si nos dicen que volvamos mañana, volveremos”, añadió.