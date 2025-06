“This is not America”: Escritor estadounidense crítica políticas migratorias tras caso de chilena detenida en Times Square

El reconocido autor estadounidense Don Winslow, célebre por sus exitosas novelas sobre crimen organizado y la corrupción institucional —como El poder del perro, La frontera y El cártel—, se sumó a las críticas por el caso de la chilena Javiera Montero, detenida en plena vía pública en Times Square, Nueva York, en un hecho que ha generado conmoción tanto en Chile como en Estados Unidos.

Winslow, también conocido por su activa oposición a las políticas de Donald Trump, compartió un video del momento en que Montero es arrestada por la policía neoyorquina mientras su hija de 12 años llora desconsoladamente a su lado.

En su cuenta de X, el escritor apuntó directamente a las consecuencias de las políticas migratorias agresivas implementadas en el último año en Estados Unidos.

“Imagínate que vienes a visitar Estados Unidos y esto le sucede a ti y a tu hijo. Te insto a que te mantengas alejado. Esto ya no es Estados Unidos. Las políticas racistas de Donald Trump se han apoderado de nuestro país. NO ES SEGURO PARA LOS TURISTAS EN ESTADOS UNIDOS”, escribió Winslow, sumándose a una ola de cuestionamientos por el actuar de las fuerzas policiales en este caso.

El incidente ocurrió hace cerca de dos semanas, cuando Javiera Montero, que llevaba apenas dos meses en el país norteamericano, fue abordada y reducida por policías en un confuso procedimiento en uno de los puntos más concurridos de Manhattan.

La mujer acusó un uso excesivo de la fuerza y denunció negligencia en el trato recibido por los agentes. En paralelo, el video del arresto —donde su hija menor de edad presencia el hecho en estado de shock— ha circulado ampliamente por redes sociales, generando repercusiones internacionales.

Imagine you come to visit the United States and this happens to you and your child.

I urge you stay away. This is not America anymore.

Donald Trump’s racist policies have taken over our country.

IT’S NOT SAFE FOR TOURISTS IN AMERICA. https://t.co/LXSZaguid2

— Don Winslow (@donwinslow) June 9, 2025