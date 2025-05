“Le pegaron a mi hija”: Chilena relata el desesperado momento que terminó con su arresto en Times Square

Una mujer chilena fue arrestada en pleno Times Square tras un confuso episodio que involucró a su hija de 12 años, quien quedó separada de su madre en medio del caos.

Un video que ha circulado ampliamente en redes sociales en las últimas horas muestra el angustioso momento en que una mujer chilena es detenida por la policía de Nueva York en plena vía pública, mientras su hija de 12 años llora desconsoladamente.

El hecho ocurrió en Times Square y ha despertado múltiples reacciones, tanto en Estados Unidos como en Chile.

La protagonista del hecho es Javiera Montero, quien relató a Radio Biobío los detalles de lo ocurrido, que según explicó, se trató de un malentendido agravado por la tensión del momento. Montero se encuentra residiendo en Nueva York junto a su hija y su esposo, quien fue trasladado por motivos laborales hace casi un año.

“Somos yo, mi marido y mi hija que estamos acá. Mi marido se vino hace casi 1 año. Su empresa lo trasladó acá, con sus papeles al día. Nosotros estamos legales acá en Nueva York, gracias al trabajo de mi marido. Nosotras con mi hija nos vinimos hace dos meses acá a Nueva York a vivir con él“, declaró.

Una salida familiar que terminó entre gritos y esposas

La familia había salido a hacer compras en Times Square con la intención de adquirir regalos para su próximo viaje a Chile. Sin embargo, mientras recorrían el lugar, un grupo de personas escapaba de una situación delictiva, provocando que madre e hija fueran empujadas al suelo. La caída de su hija encendió las alarmas de Javiera, quien perdió el control al no verla inmediatamente tras el golpe.

“Caemos al suelo y yo no veo más a mi hija. Me desespero y empiezo a gritar. ‘Le pegaron a mi hija, le pegaron a mi hija’. El tema es que me acerqué mucho más de lo debido a la policía. Entonces, la policía que se ve en el video me toma a la fuerza, muy fuerte”, relató.

En las imágenes se observa cómo es inmovilizada por agentes policiales, mientras su hija permanece llorando. Si bien también se ve a un hombre esposado —quien según Montero sería uno de los involucrados en la huida—, su arresto no guarda relación con el de ella, que ocurrió, asegura, por haberse aproximado más de lo permitido a los funcionarios.

“Yo después, analizando, yo sé que el error que cometí fue acercarme más de la cuenta a la policía, que acá no se puede hacer”, reconoció.

Seis horas detenida y una audiencia pendiente

La situación escaló rápidamente. Javiera fue conducida a una comisaría donde pasó seis horas detenida, mientras un testigo presente en el lugar se hizo cargo de su hija. Fue liberada posteriormente y se le imputó un cargo por “resistencia al arresto”, lo que la obligará a presentarse ante la justicia el próximo 11 de junio. Aun así, espera postergar esa cita judicial.

“La policía me dijo ‘tú vas ahí, le vas a explicar lo mismo que me contaste a mí’, como la misma historia y ‘esto va a desaparecer de tu registro’. ‘No vas a quedar con antecedentes ni nada’”, aseguró Javiera, transmitiendo lo que los oficiales le explicaron al momento de su liberación.

Críticas por barrera idiomática

Montero también expresó su frustración por la barrera del idioma, señalando que en esta oportunidad no encontró a ningún agente que hablara español, como sí le había ocurrido en ocasiones previas.

Aunque el video generó especulaciones sobre una posible redada migratoria, como las realizadas por el ICE en otras ciudades, el hecho fue aclarado como un operativo rutinario de la policía de Nueva York, sin relación con controles migratorios.