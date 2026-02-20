“Es una sionista militante...”: Borrell arremete contra Von der Leyen por participación de la UE en la Junta de Paz

El exjefe de la diplomacia europea dijo que "no esperaba menos de ella" y calificó la instancia como "un invento decimonónico donde una persona, un país, se arroga la dirección de los asuntos internacionales sin los palestinos, que son los únicos que realmente tendrían que estar ahí".

(EFE) – El exjefe de la diplomacia europea Josep Borrell le reprochó a la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, la participación de una comisaria europea en la primera reunión de la Junta de la Paz para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“A mí no me parece una buena decisión, pero no me esperaba menos de von der Leyen, que todos sabemos qué pie calza: es una atlantista convencida y una sionista militante; y eso no es un descalificativo, es la descripción de una realidad”, dijo a la agencia EFE, al ser consultado sobre la participación “sin membresía” de la UE en la reunión de Trump.

La comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, fue la designada para participar en la primera reunión que se celebra este jueves y que se centra en Gaza, aunque según los representantes europeos esta participación no significa que sea un miembro.

Borrell admitió que la Junta de Paz ha recibido la luz verde del Consejo de Seguridad de la ONU, pero lo consideró “un invento decimonónico donde una persona, un país, se arroga la dirección de los asuntos internacionales sin los palestinos, que son los únicos que realmente tendrían que estar ahí”.

El también exministro de Exteriores español lamentó un mundo donde “la fuerza parece ser la única razón” y donde actualmente quien la ejerce es Estados Unidos de forma desproporcionada.

“Esperemos que la cosa no vaya a más, pero lo que está pasando en Cuba, reduciendo al hambre y a la extrema pobreza a la población cubana, con los bombardeos que ya hubo… son violaciones del derecho internacional, pero hay quien se cree que está por encima de ello”, dijo Borrell, ocnsultadopor la posibilidad de un ataque estadounidense en Irán.

El ex alto representante de la UE aseguró que “Trump es un peligro para la estabilidad mundial” y lamentó que Europa no alce más la voz para denunciarlo y decir “que un mundo sin reglas es la ley de la selva, la ley del más fuerte”.

Borrell hizo estas declaraciones a EFE después de recibir el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente otorgado por el embajador de Japón en España, en un acto donde defendió el multilateralismo en un mundo de conflictos, donde existe “la tentación peligrosa de pensar que la fuerza sustituye al derecho, que el poder sustituye a la regla (…) y que es la fuerza la que acaba decidiendo el destino de los pueblos”.