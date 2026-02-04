“Es una mujer reconocida…”: Presidenta de México defiende apoyo a candidatura de Michelle Bachelet a la ONU

En su tradicional punto de prensa en Ciudad de México, la mandataria también señaló que "ya toca" que una mujer dirija el organismo.

Este martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el apoyo de su país a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

En su tradicional punto de prensa en Ciudad de México, sostuvo que Bachelet “nos va a ayudar muchísimo” con su visión “pacifista del mundo” y que “ya toca” que una mujer dirija el ente.

“Ella fue ya dos veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante”, señaló.

Shinbaum se suma al respaldo de su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien destacó que, tras ocho décadas desde la fundación de la ONU, “es hora” de que esta sea comandada por una mujer, afirmando que Bachelet es la persona ideal para el cargo.

El mandatario apuntó al carácter “pionero” de la carrera de Bachelet, quien lideró Chile en dos mandatos (2006-2010 y 2014-2018), fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y ejerció como alta comisionada para los Derechos Humanos (2018-2022).

El proceso de selección de secretario o secretaria general empezó en noviembre pasado con la apertura del periodo de inscripción de candidaturas, tras lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU deberá recomendar a una persona para ser votada por la Asamblea General.