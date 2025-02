“Equipos de emergencia están respondiendo”: Aeropuerto Pearson de Toronto tras incidente en aterrizaje de avión de Delta

(CNN) — El Aeropuerto Pearson de Toronto, Canadá, dijo que tiene conocimiento de un incidente que involucró a un avión de Delta Air Lines que llegaba desde Minneapolis.

“Los equipos de emergencia están respondiendo. Todos los pasajeros y la tripulación están bien”, dijo el aeropuerto en un comunicado.

Las imágenes del socio de recopilación de noticias de CNN, CTV, muestran un avión volcado en una pista del Aeropuerto Pearson de Toronto.

El personal del aeropuerto le dijo a CTV News que se habían cerrado todas las llegadas y salidas en Pearson. Según el sistema de avisos NOTAM de la FAA, todas las pistas del aeropuerto están cerradas.

La Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA también dijo que está respondiendo al incidente, que según dijo involucró un vuelo operado por Endeavor Air, una subsidiaria de propiedad absoluta y aerolínea regional de Delta.

“La tripulación de AFA estaba trabajando en este vuelo”, dijo el sindicato, pidiendo al público no especular sobre lo sucedido.

CNN se ha comunicado con Delta Air Lines y el Aeropuerto Pearson de Toronto.

Toronto Pearson is aware of an incident upon landing involving a Delta Airlines plane arriving from Minneapolis. Emergency teams are responding. All passengers and crew are accounted for.

— Toronto Pearson (@TorontoPearson) February 17, 2025