Negociaciones congeladas y desconfianza de estadounidenses: 5 claves de la entrevista de CNN a mediador de Hamas

(CNN) – CNN entrevistó esta semana a un negociador clave de Hamas y miembro de la oficina política del grupo militante, Ghazi Hamad, en un momento clave de la guerra con Israel.

Dos semanas antes, Hamad había sobrevivido a un ataque contra la delegación de Hamás en Doha, capital de Qatar, que ha sido un mediador clave en el conflicto. La entrevista abordó una amplia gama de temas: cómo Hamás ve ahora el 7 de octubre, el destino de los rehenes restantes en Gaza, el estado de las negociaciones del alto el fuego y el futuro de Gaza tras la guerra.

Estas son las conclusiones clave de lo que dijo:

Hamás sigue sin disculparse por el 7 de octubre

Casi dos años después de que militantes de Hamas irrumpieran en Israel, matando a casi 1.200 personas y tomando más de 250 rehenes, Hamad dejó en claro que Hamas no se arrepiente de sus acciones de ese día ni de las consecuencias mortales que desencadenaron.

Repitió una afirmación falsa de Hamás, insistiendo en que el ataque solo tuvo como objetivo instalaciones militares israelíes y que nunca tuvo la intención de secuestrar civiles. Insistió en que el ataque estaba justificado debido a décadas de ocupación y bloqueo israelíes. Y en lugar de asumir la responsabilidad del ataque como desencadenante del devastador ataque israelí contra Gaza, dejó claro que cree que la causa palestina se ha visto fortalecida por el ataque de Hamás.

“¿Sabes cuál es el beneficio del 7 de octubre ahora?”, preguntó Hamad, antes de enumerar el creciente apoyo internacional a la causa palestina.

“Creo que este es un momento dorado para que el mundo cambie la historia”, dijo.

Curiosamente, su argumento no se aleja de los argumentos de altos funcionarios israelíes, quienes han criticado duramente la ola de reconocimiento del Estado palestino como una “recompensa al terrorismo”. El viernes, en la Asamblea General de la ONU, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó las acciones —muchas de ellas cometidas por aliados tradicionales de Israel— de “vergonzosas, una auténtica locura y una locura”.

Tanto Hamad como Netanyahu parecen ansiosos por trazar una línea directa desde el 7 de octubre hasta este momento de creciente apoyo a la causa palestina.

En una publicación en las redes sociales el viernes por la mañana, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel calificó los comentarios de Hamad a CNN como “una nota de agradecimiento a Emmanuel Macron del alto líder de Hamas, Ghazi Hamad”.

Hamad justifica el “alto precio” que han pagado los civiles palestinos

En la entrevista, Hamad no se disculpó por el enorme precio que los palestinos han pagado en los casi dos años transcurridos desde que Hamás desencadenó la guerra en Gaza el 7 de octubre de 2023: más de 65.000 palestinos asesinados por Israel, casi todos los dos millones de habitantes de Gaza desplazados de sus hogares y Gaza en ruinas.

La respuesta de Hamad a todo esto: “Sé que el precio es muy alto, pero vuelvo a preguntar: ¿cuál es la opción?”

Presionado repetidamente sobre si Hamás tiene alguna responsabilidad por la muerte y destrucción que desencadenó el 7 de octubre, Hamad –quien previamente dijo que los palestinos están “orgullosos de sacrificar mártires”– dudó y evadió el tema.

Incluso cuando se enfrentó a las voces de los palestinos en Gaza que sí responsabilizan a Hamas y le piden que deponga las armas para poner fin a la guerra, Hamad se mantuvo desafiante.

En cambio, dejó claro que cree que provocar los abrumadores ataques de Israel contra Gaza y las consiguientes muertes de palestinos fue necesario y justificado. Y la creencia de Hamás en la legitimidad de la resistencia armada como vía para alcanzar sus objetivos parece más sólida que nunca.

“¿Qué esperan que hagan los palestinos? ¿Simplemente guardar silencio mientras todo el mundo observa el sufrimiento del pueblo palestino y no hace nada?”, preguntó Hamad.

Las negociaciones están congeladas y hay pocas perspectivas de llegar a un acuerdo

A pesar de la última afirmación del presidente estadounidense Donald Trump el viernes de que un acuerdo para poner fin a la guerra está “cerca”, Hamad describió las conversaciones como “congeladas”.

Dos semanas después de que él y otros altos funcionarios de Hamas fueran blanco de un ataque israelí, Hamad dijo que no ha habido ningún movimiento para retomar las negociaciones.

Culpó a Israel por el estancamiento, diciendo que su intento de asesinarlo y otras negociaciones con Hamas indicaban que “no está interesado en la negociación”.

Quienes lean esta entrevista en busca de pistas que indiquen que Hamás está buscando una salida o dispuesto a hacer concesiones allí donde antes había líneas rojas, se sentirán profundamente decepcionados.

Hamad dijo que Hamas todavía está interesado en un acuerdo global para poner fin a la guerra en el que liberaría a los 48 rehenes restantes , pero no ofreció ninguna indicación de algún cambio en sus posiciones fundamentales, como su oposición a la demanda de Israel y gran parte de la comunidad internacional de que el grupo militante sea completamente desarmado.

Aunque Israel ha lanzado una gran invasión de la ciudad de Gaza, Hamad ofreció pocas indicaciones de que la presión militar de Israel esté afectando las posiciones negociadoras centrales del grupo.

Desconfianza en los mediadores estadounidenses

Con las conversaciones congeladas y una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra circulando entre los países árabes, está claro que Estados Unidos seguirá siendo el actor clave en las negociaciones en torno a cualquier posible acuerdo de cese del fuego y liberación de rehenes.

Por eso fue especialmente notable escuchar a Hamad más crítico que conciliador en sus comentarios sobre Estados Unidos y Trump.

Hamad acusó al presidente estadounidense de dar “luz verde” al intento de Israel de asesinarlo (algo que Estados Unidos niega) y acusó a los negociadores estadounidenses de haber “perdido su credibilidad” al dar marcha atrás en propuestas anteriores.

“No pudieron demostrar que son un mediador honesto y neutral”, dijo Hamad.

Aun así, dijo que cree que el camino para poner fin a la guerra pasa por Trump.

Trump, dijo, debería “imponer su posición a Israel para detener la guerra”.

“Pero creo que no es fácil confiar siempre en el Sr. Trump ni en la administración estadounidense”, dijo Hamad. “Se ponen la máscara de Israel. Adoptan la postura israelí”.

Ningún lugar es seguro para los líderes de Hamás

Dos semanas después de que él y otros líderes de Hamas fueran atacados en Doha, los líderes de Hamas llegaron a una conclusión clara: ningún lugar es seguro para ellos.

Cualquier sensación de seguridad que existió en la capital catarí —antiguo refugio para los funcionarios de Hamás, con el acuerdo tácito de Estados Unidos e Israel— se ha desmoronado. También se ha desmoronado la confianza entre Israel y Catar, un canal crucial para la diplomacia extraoficial.

“No, nadie puede estar seguro”, dijo Hamad cuando le preguntaron si se sentía seguro en Doha. “Israel es un estado de locos. Podrían hacer cualquier cosa que uno se espere”.

Esa preocupación por la seguridad quedó patente cuando CNN llegó a Doha para la entrevista con Hamad. Su equipo de seguridad realizó un registro exhaustivo: no se permitieron teléfonos en la sala; incluso se recogieron bolígrafos para una inspección de último minuto antes de que comenzara la entrevista.