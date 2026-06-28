Encuentran restos de 117 perros en refugio “sin sacrificio” de California, varios con heridas de bala

(CNN) – La Oficina del Sheriff del Condado de Humboldt, en California, informó este viernes el hallazgo de los restos de al menos 117 perros en los terrenos del Santuario de Rescate Animal Miranda’s Rescue, una instalación de 50 acres ubicada en Fortuna. Investigadores que utilizaron radar de penetración terrestre encontraron los restos enterrados en un campo abierto, en distintas etapas de descomposición, además de 21 cráneos caninos y cientos de huesos adicionales.

Según la oficina del sheriff, los equipos también localizaron un área en un granero donde presuntamente mataron a los animales, junto a más de 600 collares de perro hallados en las cercanías. El sheriff William Honsal calificó la escena como “horrorosa”, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales.

Investigación abierta tras denuncias por crueldad animal

La pesquisa comenzó en abril, después de que la oficina del sheriff recibiera “información creíble” sobre acusaciones de abuso animal grave, crueldad, fraude y conspiración. Al radiografiar 70 de los restos encontrados, los investigadores hallaron fragmentos de bala en varios de ellos, lo que indicaría que esa fue la causa de muerte en numerosos casos.

La fundadora del refugio, Shannon Miranda, publicó una declaración en el sitio web del santuario el 18 de junio, donde aseguró que la cobertura mediática presentó “una imagen incompleta y, en algunos casos, inexacta” de su trabajo. Miranda defendió que el refugio no sacrifica animales para hacer espacio, aunque reconoció que la eutanasia puede aplicarse en casos de enfermedad terminal o peligro grave para personas u otros animales. El sheriff Honsal señaló que “esta investigación apenas está comenzando”.