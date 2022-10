Existe preocupación en Argentina por la enorme cantidad de femicidios que se han registrado en el último tiempo. En los primeros nueve meses de 2022, se registraron 218 casos, según el Observatorio de Asociación Civil, la Casa del Encuentro.

Lo que se traduce en que asesinan a una mujer cada 30 horas en el país trasandino. A pesar de las campañas y de que el tema de la violencia de género hoy está instalado en la sociedad, el número se mantiene prácticamente sin cambios desde hace más de una década.

Adriana Chiaverano es la madre de Pilar Riesco, quien el domingo 15 de marzo de 2020, a sus 21 años, cayó un de un balcón en un cuarto piso y murió. Aunque quien fuera su pareja sostiene que la joven se arrojó al vacío, las pruebas del expediente judicial dejan en evidencia que en verdad se trató de un presunto femicidio y el juicio está programado para comenzar en octubre.

“La semana anterior a que sucediera esto, ya había decidido dejarlo, me lo había dicho a mí, se lo había dicho a su hermana, a su amiga, pero quería encontrar la manera. Lamentablemente, no la encontró”, relató su madre. El caso de Pilar Riesco forma parte de la triste estadística de femicidios en Argentina que prácticamente no ha cambiado en la última década, y que sostiene que una mujer es asesinada en el país cada 30 horas.

Según el Observatorio de la Casa del Encuentro, la primera ONG que desde 2009 realiza un reporte de los femicidios del país, en los primeros nueve meses de este año, 211 mujeres murieron junto a 7 personas transgénero. Además, 13 hombres murieron vinculados a esos crímenes.

“No nos sorprende, lo que nos asombra es que no desciende el índice. Estamos hablando de una mujer o una compañera trans asesinada cada 30 horas y ese índice se sostiene desde 2009, desde que comenzó este observatorio”, Ada Rico, presidenta de Casa del Encuentro.

El mismo informe también consigna que hay 241 hijas e hijos que quedaron sin madre, de los cuales el 70% son menores de edad. Además, el 54% de los agresores eran parejas o ex parejas.

El último informe elaborado por la oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia desde 2015 y que solo mide las causas judiciales que se inician cada año por femicidios, estipula que en 2021 hubo 231 víctimas directas, a las que suman 20 muertos más vinculados a esos asesinatos.

“Hay algo que se está haciendo mal, hay algo en lo que se está fallando”, sostiene Rico.

La justicia es otra de las cuentas pendientes, Adriana personalmente tuvo que intervenir en la causa para apurar la investigación y pedir la intervención de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres. “Tres años de por lo menos en mi caso, de estar pendiente de cada papel que hay en esa causa, tres años buscando pruebas, leyéndola muchas veces y cada vez que la leía se encontraba una cosa nueva. No entiendo por qué los argentinos tenemos que esperar tanto para lograr justicia”, expresó.

Hoy Adriana busca que se haga justicia para su hija, pero no guarda rencor contra el acusado y su familia. “Su mamá debe sufrir lo mismo que sufro yo, no menos. Es muy triste lo que pasó, por supuesto que yo quiero que haya justicia pero entiendo el dolor de los demás también. Esto no debe pasarle a ninguna mujer, pero tenemos que trabajar todos juntos tanto chicas como varones para entender que la violencia no lleva a nada”, zanjó.