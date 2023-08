(CNN) — Cuando Han perdió su trabajo como diseñadora de interfaces en Beijing en febrero, pensó que sus 10 años de experiencia significaban que no necesitaría buscar un trabajo alternativo por mucho tiempo.

Pero con la búsqueda de empleo prolongándose, está empezando a preocuparse. Ha enviado cientos de solicitudes de empleo y sólo ha sido invitada a cuatro entrevistas.

Sin opciones en la profesión que eligió, recurrió a trabajos a tiempo parcial para llegar a fin de mes, trabajando como conductora de reparto de alimentos, donde tuvo “suerte de ganar 20 yuanes (2,8 dólares)” al día, y como guía de compras. que abandonó después de desarrollar una apendicitis aguda, dice, por estar de pie demasiado tiempo.

“Probé todos los trabajos posibles, pero consumían demasiada energía o pagaban muy poco”, dijo. “Parece que es difícil mantener una vida básica todos los días”.

Ella cree que la raíz del problema de Han es que simplemente se ha vuelto demasiado vieja a los ojos de muchos posibles empleadores. Ella tiene 34 años.

Han, a quien CNN identifica solo por su apellido debido a preocupaciones de privacidad, se encuentra entre los muchos trabajadores millennials en China que temen haber sucumbido a la “maldición de los 35”.

El término se acuñó originalmente en las redes sociales para describir los rumores de despidos de trabajadores mayores por parte de las principales empresas tecnológicas, pero desde entonces se ha generalizado tanto que incluso los asesores del gobernante Partido Comunista de China lo mencionan.

Cualquiera que dude de la potencia de la maldición sólo necesita mirar las innumerables ofertas de trabajo en línea y sitios de reclutamiento que establecen explícitamente que los candidatos no deben tener más de esa edad, que muchos expertos ni siquiera consideran de mediana edad.

O busque en las redes sociales; En junio, la queja de un viajero de que los albergues en Beijing comúnmente rechazan a clientes mayores de 35 años desató un acalorado debate, al igual que una campaña de reclutamiento realizada por un templo taoísta en junio cuando dijo que los nuevos monjes debían tener “menores de 35 años”.

De hecho, incluso el gobierno chino descarta candidatos mayores de 35 años para muchos de sus puestos de funcionarios públicos, una política cuestionada por un legislador en la reunión anual del parlamento y máximo órgano asesor político de China el año pasado.

“Siempre ha existido una discriminación invisible por edad para las personas de 35 años en el lugar de trabajo”, dijo el legislador Jiang Shengnan en la reunión, informó el diario estatal China Youth Daily. “Es un enorme desperdicio de talento rechazar candidatos de su edad”.

Incluso altos académicos y funcionarios han reconocido el problema. En un informe de 2022 del periódico estatal People’s Daily, un profesor de la Escuela Central del Partido administrada por el gobierno, que educa a los cuadros del Partido Comunista Chino, se refirió a la maldición como un “fenómeno común en el mercado laboral de masas” y la culpó por causando una ansiedad pública generalizada.

Este año, la agencia de noticias estatal Xinhua propuso lo que consideró una posible solución: políticas especiales que favorecieran a los trabajadores mayores de 35 años, junto con asistencia financiera y regulaciones contra la discriminación por edad.

Para muchos de los cientos de millones de millennials de China, las soluciones no pueden llegar lo suficientemente rápido. Mientras China todavía lucha por recuperarse del daño económico de la pandemia y hay señales de que su crecimiento se está desacelerando, el desempleo se ha convertido en una preocupación apremiante para muchos. A nivel nacional, la tasa oficial de desempleo aumentó a un nivel casi récord del 6,1% el año pasado y, si bien el fin del confinamiento trajo cierto alivio, se mantiene en el 5,2%.

Líderes o fracaso

La cuestión ha pasado a primer plano en parte por el auge de la industria tecnológica de China y su notoria “cultura 996”: trabajar de 9 a. m. a 9 p. m., seis días a la semana.

Es un cronograma inflexible que es aún más difícil de cumplir para los empleados mayores con familias, pero es una expectativa común en el sector tecnológico altamente competitivo (y relativamente joven) del país.

Los expertos también señalan que los trabajadores jóvenes contratados directamente de la escuela tienden a ser más baratos, aunque otros sugieren que la preferencia no se trata sólo de mantener bajos los gastos.

Un informe de Xinhua de 2021 razonó que los empleados que no habían sido promovidos a niveles gerenciales antes de los 35 años pueden ser percibidos como menos exitosos y, por lo tanto, más susceptibles a los despidos.

El profesor de la Escuela Central del Partido destacó este punto en su informe del año pasado: “En términos generales, la mayoría de los empleados con 10 años de experiencia se convertirán en líderes o jefes de equipo si sus habilidades son realmente buenas. En otras palabras, el “umbral de 35 años” no tiene que ver con la edad en sí, sino con una medida de la capacidad laboral de los empleadores”.

Pero estos límites significan que muchas personas se encuentran como Han, el residente de Beijing: sobrecalificado, educado, experimentado y luchando por mantenerse a flote con trabajos por encargo.

Esto es especialmente cierto a medida que más y más personas cursan estudios de maestría y doctorado con la esperanza de obtener una ventaja en el saturado mercado laboral, retrasando así, irónicamente, su entrada al antiguo mercado laboral.

Un creador de contenido, Tao Chen, llamó la atención a nivel nacional en marzo después de publicar sobre su experiencia en línea. Después de graduarse de la prestigiosa Universidad de Sichuan con una maestría en filosofía, lo despidieron de su trabajo de periodismo y luego se embarcó en una serie de proyectos empresariales fallidos. A los 38 años, con pocas perspectivas, se convirtió en repartidor de comida y finalmente abandonó ese trabajo también porque los ingresos no eran suficientes para llegar a fin de mes.

“Aunque tuve muy buena experiencia laboral y una maestría, soy realmente poco competitivo después de los 35 años”, dijo Tao Chen en su video de Douyin. Más del 98% de sus solicitudes de empleo quedaron sin respuesta, mientras que el resto consideró que no era “apto” para el puesto.

“Casi tuve un colapso mental”, dijo.

Un nuevo giro a una vieja historia

Para muchas mujeres chinas, la “maldición” se basa y agrava aún más la arraigada discriminación de género que ha plagado durante mucho tiempo el lugar de trabajo.

Las trabajadoras de este rango de edad a menudo dicen que enfrentan presiones de empleadores reacios a pagar la licencia de maternidad. Informan que se pierden ascensos porque su empleador teme que se tomen un largo período de baja o, peor aún, es posible que no consigan empleo en primer lugar.

“A esta edad, muchas empresas no están dispuestas a contratarte”, dijo Han, el residente de Beijing. “Prefieren a los jóvenes. Después de todo, podría casarme y tener hijos a sus ojos. Aunque les digo que no tengo intención de casarme, no lo creerían”.

Cuando Liu, residente de Shenzhen, de 35 años, regresó a su trabajo en una empresa de bioingeniería después de una licencia de maternidad de seis meses, esperaba unirse a un nuevo proyecto. En cambio, dijo, la despidieron abruptamente y su puesto se le dio a un recién graduado.

Meses después, todavía no ha encontrado otro trabajo. Liu, que solicitó un seudónimo por motivos de privacidad, cree que fue su baja por maternidad lo que provocó su despido.

“Son muy realistas. Cuando no te necesito, te reemplazo con mano de obra más barata”, dijo.

Los hombres también pueden verse afectados. Liu recuerda haber presenciado cómo a un colega que acababa de convertirse en padre le asignaban lo que ella llamaba tareas inapropiadas, como ser enviado a un viaje de negocios inmediatamente después del nacimiento.

Dijo que también había visto a empleados millennials y de mediana edad ser señalados para avergonzarse al pedirles que levantaran la mano en las reuniones si tenían más de 30 años o al no ser invitados a fiestas de la empresa.

Liu sospecha que la mayor motivación para los empleadores es simplemente su resultado final. “Muchas empresas consideran la rentabilidad”, afirmó Liu. “Creen que mi salario es más alto que el de los nuevos graduados, por lo que prefieren elegir a los graduados”.

“Puedo ver a través de sus trucos”

Los expertos dicen que la mejor manera de protegerse contra la discriminación por edad y la desigualdad de género es mediante una reforma legal.

Yiran Zhang, profesor asistente de la Facultad de Derecho de Cornell, dijo que si bien la legislación laboral de China prohíbe la discriminación por motivos de etnia, género y creencias religiosas, no lo hace por motivos de edad.

E incluso en áreas donde se ofrecía cierta protección –como para las madres que tomaban licencia de maternidad– la aplicación de la ley es débil y la discriminación de género sigue siendo común, afirmó.

Los empleados que demandan con éxito a su empleador pueden recibir sólo una pequeña indemnización, lo que desincentiva a algunos a emprender acciones legales, añadió Zhang.

“Gran parte de la discriminación por edad es interseccional: discriminación por edad, género, embarazo y deberes de cuidado”, dijo el profesor asistente.

Zhang y otros expertos señalaron que en el pasado hubo intentos de legislar contra la discriminación por edad, y algunos políticos vieron como una prioridad levantar la caída de la tasa de natalidad, pero hasta ahora no han logrado ser aprobados en el parlamento.

A principios de este año se produjeron algunos pequeños avances, cuando varias provincias y regiones relajaron las restricciones de edad para los puestos de funcionarios públicos, elevando el límite de 35 a 40 años, informaron los medios estatales.

Mientras tanto, Liu, ex directora de proyectos en Shenzhen, ahora espera ganarse la vida como creadora de contenido para no tener que regresar a un lugar de trabajo tradicional plagado de discriminación por edad y discriminación.

“He estado tanto en empresas grandes como en pequeñas y puedo ver sus trucos”, dijo. “Sólo quiero huir de allí”.