Empeoran las condiciones en Jamaica previo a la llegada del huracán Melissa, que está en categoría 5

Melissa se ha convertido en la tormenta más poderosa del planeta este año. Las autoridades informaron que se han abierto más de 800 refugios en toda la isla.

(CNN) – Se habla mucho de cuándo Melissa tocará tierra oficialmente en Jamaica, pero ese momento no es la parte más importante de esta tormenta.

En este momento, Melissa sigue avanzando hacia el norte-noroeste a 3,2 km/h y es probable que el ojo del huracán llegue a la costa sur de Jamaica en algún momento del martes por la mañana.

Además, experimentó una intensificación extremadamente rápida, fortaleciéndose a una rara categoría 5 con vientos de 282 Km/h y ráfagas más fuertes, convirtiéndose en la tormenta más poderosa del planeta este año.

Se espera que el huracán Melissa toque tierra en el oeste de Jamaica a última hora de esta mañana. Tras cruzar Jamaica, Melissa tocará tierra por segunda vez en Cuba entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Huracán Melissa: Han habilitado más de 800 albergues

Se han abierto más de 800 refugios en toda la isla, pero actualmente solo se utilizan 133, dice Tannecia Stephenson, profesora de Ciencias del Clima y vicedecana de la Universidad de las Indias Occidentales.

“Hay cierta demanda de acceso a estas instalaciones”, declaró Stephenson a Brian Abel de CNN. “Pero, por el momento, la afluencia no es tan grande como se anticiparía. Esperamos que se deba a que las personas se han preparado y sienten que pueden capear mejor esta tormenta”.

Desde su segundo piso de hormigón, Stephenson oye la tormenta que se avecina afuera. “Oímos el viento; viene en oleadas. A veces hay calma, pero luego arrecian las lluvias”, añadió. “Es un movimiento lento. Sobre todo. Y los daños que podría causar son preocupantes”.

Stephenson señaló que el ritmo de la tormenta está aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra a medida que continúan acumulándose fuertes lluvias.

Si bien el gobierno ha delineado planes de recuperación, que incluyen energía alternativa para las estaciones de bombeo de agua y equipos de reparación adicionales del Servicio Público de Jamaica, Stephenson dice que los residentes están concentrados en soportar la tormenta.

“Llevamos varios días esperando la llegada de esta tormenta”, añade Stephenson. “Hay ansiedad… pero esperamos que todo salga bien”.

Huracán Melissa: ¿Cómo se vería una marejada ciclónica?

Una de las amenazas más importantes del huracán Melissa será una marejada ciclónica de entre 2 y 4 metros que podría afectar las costas del sur de Jamaica.

Imaginen que los fuertes vientos de la tormenta empujan una parte suficiente del mar Caribe hacia tierra normalmente seca, alcanzando una profundidad de 4 metros, o la altura de un elefante africano en tierra. Lo peor ocurrirá al este de donde la tormenta finalmente toque tierra.

Pero esto no será una tranquila poza de 4 metros de profundidad. El agua se convertirá en crestas blancas y olas gigantescas por vientos sostenidos de 280 km/h y ráfagas aún más fuertes, lo que la hará insalvable para cualquier persona o cosa atrapada en su interior.

A medida que el huracán Melissa avanza hacia Jamaica, trayendo intensas lluvias y vientos, los residentes están lidiando con consecuencias tanto físicas como emocionales.

“Esta es una tormenta que realmente ha estado avanzando muy lentamente, lo que ha provocado que permanezca aquí durante casi una semana”, dijo Michael Taylor, científico del clima y profesor de la Universidad de las Indias Occidentales, a Brian Abel de CNN.

Debido a su lento avance, se prevén lluvias muy fuertes; se pronostican lluvias catastróficas en el país. Existe una mayor probabilidad de que la marejada ciclónica avance tierra adentro y se produzcan deslizamientos de tierra, especialmente porque Jamaica tiene un interior montañoso y con fuertes vientos.

A 8 km/h (5 mph), el ritmo lento de Melissa agrava los temores de inundaciones generalizadas, daños a la infraestructura y fatiga mental. “Creo que el término que quiero usar es maratón psicológico”, dijo Taylor. “Incluso antes de que llegara la tormenta, ya estábamos cansados”.

Taylor señaló que, si bien la infraestructura de Jamaica en zonas urbanas como Kingston ha mejorado con los años, los asentamientos rurales e informales siguen siendo vulnerables. “Los servicios públicos han hecho todo lo posible por ser resilientes. La situación es desigual en todo el país”, explicó.

Ante la inminente tormenta, Taylor comentó que la gente está haciendo lo que puede: recolectando agua, cargando dispositivos y preparando kits de emergencia. “Estamos haciendo todo lo posible para sobrellevar esto”.