Embajador de Sudáfrica en Francia fue encontrado muerto en París: La policía investiga el hecho

La esposa del embajador había denunciado su desaparición el lunes, diciendo que había recibido un "mensaje perturbador" de él, según la fiscalía.

(CNN) – El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel “Nathi” Mthethwa, fue encontrado muerto al pie de un hotel de gran altura en París, horas después de que se reportara su desaparición, dijeron a CNN los fiscales de la ciudad.

Mthethwa fue hallado justo afuera de un hotel Hyatt en París el martes, según la fiscalía, que añadió que el enviado había reservado una habitación en el piso 22. La ventana de seguridad de la habitación fue forzada, según la fiscalía, que agregó que el juez de turno se encontraba en el lugar.

CNN se ha comunicado con el grupo de hoteles Hyatt y con el Hyatt Regency, pero no ha recibido ningún comentario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudáfrica confirmó la muerte de Mthethwa “con profundo dolor y profundo pesar” en un comunicado el martes, expresando sus condolencias a la familia del embajador.

“No tengo dudas de que su fallecimiento no es solo una pérdida nacional, sino que también se siente en la comunidad diplomática internacional”, expresó el ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, Ronald Lamola, en el escrito.

El presidente sudafricano Cyril Ramaphosa elogió a Mthethwa en una publicación en las redes sociales el martes, escribiendo que el diplomático había “servido a nuestra nación en diversas capacidades durante una vida que terminó de manera prematura y traumática”.

Mthethwa, de 58 años, fue nombrado embajador en Francia en diciembre de 2023. Anteriormente, se había desempeñado como miembro del parlamento de Sudáfrica y como ministro de Deportes, Artes y Cultura, según su perfil de la embajada.