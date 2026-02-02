Una investigación del Washington Post revela que el magnate priorizó el crecimiento de su chatbot sobre advertencias éticas internas, desatando una ola de contenido sexualizado y múltiples investigaciones legales.

(EFE) – El magnate Elon Musk impulsó un giro estratégico en su compañía de inteligencia artificial, xAI, para permitir la generación de contenido sexualmente explícito con el objetivo de aumentar el tiempo de uso de su chatbot, Grok, ignorando advertencias internas sobre riesgos éticos y legales, según reveló una investigación de The Washington Post.

Advertencias internas y presión comercial

De acuerdo con documentos y testimonios de antiguos empleados, los trabajadores fueron obligados a firmar una cláusula de exención para manejar material “sensible, violento y sexual”. La empresa advirtió a su equipo que la exposición a este contenido podría resultar “traumatizante”. La estrategia comercial, sin embargo, dio resultados: las descargas de Grok aumentaron un 72% en las primeras tres semanas de enero de 2026, entrando en el “top 10” de aplicaciones.

Funciones polémicas y consecuencias legales

Este crecimiento se sustentó en funciones como “compañeros de IA” eróticos. Según el código fuente verificado, un bot llamado ‘Ani’ fue programado para ser “extremadamente celoso” y estar “siempre un poco excitado”. El mes pasado, Grok generó una oleada de imágenes de “desnudos” no consensuados, utilizando a mujeres reales. Organizaciones estiman que la herramienta generó unas 23.000 imágenes sexualizadas que parecen representar a menores.

Ante las acusaciones, Musk negó tener conocimiento de imágenes de menores desnudos producidas por su IA. Sin embargo, la tendencia ha provocado investigaciones por parte de la Comisión Europea, el regulador del Reino Unido y la Fiscalía General de California, que examinan posibles violaciones a leyes contra material de abuso sexual infantil.