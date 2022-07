(CNN Business) – Elon Musk, el presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX y el hombre más rico del mundo, dio la bienvenida a mellizos el año pasado con una ejecutiva de una de sus otras compañías, Neuralink, informó Business Insider este miércoles.

Musk, quien publicó un tuit el 24 de mayo que decía “la tasa de natalidad en EE.UU. ha estado por debajo de los niveles sostenibles mínimos durante ~50 años” y lo colocó en la parte superior de su cuenta de Twitter de más de 100 millones de seguidores, engendró silenciosamente a los niños con Shivon Zilis, que trabaja para Musk en la empresa que espera desarrollar un chip informático implantable para el cerebro humano, según documentos obtenidos por Business Insider.

USA birth rate has been below min sustainable levels for ~50 years pic.twitter.com/v5PSLbvEAE

— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2022