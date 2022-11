(CNN) – Después de enfrentar una ola de críticas por su plan de cobrar a los usuarios de Twitter US$ 19.99 al mes para obtener o mantener sus cuentas verificadas, Elon Musk tiene una contraoferta: “¿quizás US$ 8?”.

Bajo el mando de Musk, Twitter está trabajando para actualizar su servicio de suscripciones, conocido como “Twitter Blue” y que actualmente cuesta US$ 4.99 al mes, para que incluya la función de verificación.

Lee también: Elon Musk ha tomado el control de Twitter y despidió a sus principales ejecutivos

De acuerdo con los documentos internos de planificación de Twitter a los que accedió CNN, Twitter podría eliminar las codiciadas marcas de verificación azules de los usuarios actualmente verificados si no comienzan a pagar el precio más alto de US$ 19.99 dentro de los próximos 90 días.

La noticia rápidamente provocó indignación e incredulidad entre algunos usuarios que han estado en Twitter por mucho tiempo, incluido el autor Stephen King, que tiene casi siete millones de seguidores en la plataforma.

“¿20 dólares al mes para conservar mi doble tilde azul? (…) Deberían pagarme. Si eso se implementa, me iré como Enron”, tuiteó este lunes. Más tarde, en una respuesta, King agregó: “no es el dinero, son los principios de la cosa“.

Elon Musk respondió a King en la madrugada de este martes con el reconocimiento más explícito hasta el momento sobre la propuesta de cobrar por la verificación de la cuenta. “¡Necesitamos pagar las facturas de alguna manera! Twitter no puede depender completamente de los anunciantes”, dijo. “¿Qué tal US$ 8?”.

We need to pay the bills somehow! Twitter cannot rely entirely on advertisers. How about $8?

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022