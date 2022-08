Elon Musk, la persona más millonaria del mundo, publicó un sospechoso tuit en donde aseguró que iba a comprar el Manchester United.

Also, I’m buying Manchester United ur welcome

Posteriormente, el magnate, reconocido por dar controvertidas opiniones a través de la red social, aclaró: “No, esta es una broma de larga data en Twitter. No voy a comprar ningún equipo deportivo”.

No, this is a long-running joke on Twitter. I’m not buying any sports teams.

— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022