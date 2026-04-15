Elecciones en Perú: Roberto Sánchez pasa al segundo puesto con el 89,6% de los votos escrutados

Sánchez es candidato por el partido de izquierda Juntos por el Perú. Él y Rafael López Aliaga se encuentran en segundo y tercer lugar de la votación, por detrás de Keiko Fujimori.

(CNN en Español/EFE) – El candidato izquierdista Roberto Sánchez pasó este miércoles al segundo puesto del conteo de votos en las elecciones presidenciales en Perú, superando al ultraderechista Rafael López Aliaga por unos pocos miles de votos con un escrutinio al 89,68 %.

Los dos candidatos pugnan por ser quien acompañe a la líder Keiko Fujimori a la segunda vuelta, que se realizará en junio.

Sánchez mantiene una tendencia alcista impulsado por la llegada de las actas provenientes de zonas rurales, mientras que López Aliaga podría conseguir una ventaja con los votos que restan contar de mesas en el extranjero, por lo que la distancia continuaría siendo muy estrecha.

La situación ha cambiado de a poco, ya que previamente era López Aliaga quien se encontraba en el segundo lugar.

Roberto Sánchez es candidato a la Presidencia de Perú por el partido izquierdista Juntos por el Perú y alfil del expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Mientras López Aliaga ha concentrado su voto principalmente en la capital, Lima, y las principales ciudades de Perú, que son las que primero se contabilizan, Sánchez cosechó sus votos en el ámbito rural, donde hizo la ‘Ruta Castillista’ con la promesa de liberar al encarcelado expresidente y retomar su proyecto político, truncado por el intento de golpe de Estado que protagonizó en 2022.