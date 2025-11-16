El Pentágono confirmó nuevo ataque a embarcación: “Tres narcoterroristas a bordo fueron abatidos”

Con este, el ataque número 21 en lo que va de la administración de Trump, sube a 83 el número total de personas muertas por ataques del ejército estadounidense.

(CNN) – El Pentágono llevó a cabo el sábado el vigésimo primer ataque conocido contra un presunto barco dedicado al narcotráfico, según anunció el domingo el Comando Sur de Estados Unidos.

“Información de inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el contrabando de estupefacientes, transitando por una ruta conocida de narcotráfico y transportando estupefacientes”, publicó el Comando Sur en redes sociales . “Tres narcoterroristas a bordo de la embarcación fueron abatidos”.

“El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue embestido en aguas internacionales”, según el comunicado.

El último ataque eleva a 83 el número total de personas muertas por los ataques del ejército estadounidense contra los supuestos barcos narcotraficantes. CNN ha informado que el ejército está utilizando una variedad de aviones de combate, drones y helicópteros artillados para llevar a cabo los ataques en la campaña que, según los funcionarios, tiene como objetivo interrumpir el flujo de drogas hacia los Estados Unidos.

El ataque se produce días después de que un funcionario del Departamento de Defensa dijera que Estados Unidos llevó a cabo su vigésimo ataque contra un presunto barco de narcotráfico la semana pasada.

El Departamento de Justicia ha informado al Congreso que el gobierno no necesita su aprobación para llevar a cabo los ataques, que, según algunos expertos, podrían violar la legislación estadounidense e internacional. La campaña en curso también ha comenzado a generar tensiones con los aliados; el Reino Unido ha dejado de compartir información de inteligencia con Estados Unidos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico para evitar ser cómplice de los ataques, según informó CNN la semana pasada , los cuales el Reino Unido considera ilegales.

El presidente de Colombia también dijo la semana pasada que había ordenado a su país suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos hasta que cesen los ataques.