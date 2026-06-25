El papa León XIII envía más de US$ 100.000 a Venezuela en ayuda por el terremoto

(CNN)— El papa León XIII envió 100.000 euros (unos US$ 113.700) en ayuda a Venezuela tras los devastadores terremotos que azotaron el país la noche del miércoles, según Vatican News.

La ayuda fue asignada por el papa tras consultar con el Nuncio Apostólico en Venezuela, Monseñor Alberto Ortega Martín, y el Arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Biord Castillo, informó Vatican News.

“La atención seguirá centrada en las necesidades del pueblo venezolano, y se harán esfuerzos para atenderlas en los próximos días siguiendo las directrices de la Iglesia local”, informó Vatican News.

Se intensifica la ayuda internacional para Venezuela tras los terremotos

La Organización de las Naciones Unidas informó que coordina el despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano hacia Venezuela tras los potentes terremotos del miércoles.

Estados Unidos envió equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria, según informó el secretario de Estado, Marco Rubio.

Colombia anunció que enviará ayuda humanitaria, además de más de 60 rescatistas y cuatro perros para apoyar las labores de búsqueda.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dijo que personal sanitario cubano “coopera activamente en la atención de las víctimas” en Venezuela, aunque no ofreció más detalles.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, informó que ordenó el envío de una misión de rescate y de personal del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España anunció que enviará suministros de ayuda, aportará financiación y desplegará un hospital de campaña.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el envío de un equipo de rescatistas y personal de salud.

El papa León envió un primer paquete de ayuda por un valor de 100.000 euros (unos US$ 113.700).