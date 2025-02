El papa Francisco está en “estado crítico” tras una crisis respiratoria, dice el Vaticano

La oficina de prensa del Vaticano detalló que sufrió una "crisis respiratoria asmática" en las últimas horas.

(CNN En Español – CNN Chile) El papa Francisco se encuentra en estado “crítico” y desarrolló una “crisis respiratoria asmática” esta mañana, dijo la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado publicado este sábado.

La oficina agregó que, por lo tanto, el papa “no está fuera de peligro” y que “tiene más dolor” que el viernes.

Papa Francisco en “estado crítico” según el Vaticano

Desde la Santa Sede señalaron que “las condiciones del Santo Padre continúan siendo críticas, por lo que, como se explicó ayer, el Papa no está fuera de peligro”.

“Esta mañana, Papa Francisco presentó una crisis respiratoria asmatiforme de entidad prolongada, que requirió también la aplicación de oxígeno a altos flujos. Los análisis de sangre de hoy evidenciaron, además, una trombocitopenia asociada a una anemia, lo que precisó la administración de transfusiones. El Santo Padre sigue alerta y ha pasado el día en sillón, aunque con más molestias que ayer”, detallaron.

El profesor Sergio Alfieri, en particular, declaró: “Si la pregunta es si está fuera de peligro, la respuesta es no; y si nos preguntan si está en peligro de muerte, la respuesta es no”.

Bergoglio “no está postrado en cama”, come regularmente cada día y “con apetito”, trabaja y no ha perdido el sentido del humor. Sin embargo, la infección y el tratamiento de ambos pulmones –virus, bacterias y hongos– no es sencillo, y el propio Francisco es consciente de que la situación es “grave”.