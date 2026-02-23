¿Quiénes sucederán a “El Mencho”? Los 5 “candidatos” a liderar el Cartel Jalisco Nueva Generación

“El Mencho” era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más peligrosos en México, y fue abatido este domingo pasado en una operación del Ejército en el estado de Jalisco. Según un experto, hay 5 candidatos que podrían llenar el vacío de poder que dejó la muerte del narcotraficante.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México informó que el domingo 22 de febrero fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”.

“El Mencho” era uno de los narcotraficantes más buscados en el mundo; incluso, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) lo definió como su “principal objetivo” en la lista de fugitivos más buscados en 2020, ofreciendo 15 millones de dólares por información sobre su paradero.

Con la muerte de su único líder, es incierto el futuro del CJNG; sin embargo, expertos en seguridad conversaron con El Universal y plantearon que podría existir una fragmentación de la agrupación criminal o que un nuevo líder podría heredar el cártel más violento de México.

¿Quiénes podrían heredar el Cártel Jalisco Nueva Generación?

El experto en seguridad pública, Víctor Sánchez, señaló que hay cinco candidatos que podrían reemplazar al fallecido narcotraficante en la organización criminal.

Uno de ellos es Juan Carlos Valencia González, “El 03”, quien es el hijastro de “El Mencho” y que Sánchez calificó como “sucesor natural” del cártel. Actualmente, Valencia es buscado por la DEA, que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por su captura.

El siguiente en la línea de sucesión podría ser Audias Flores Silva, “El Jardinero”, debido a que está a cargo de las operaciones y la expansión de la agrupación criminal en México, aunque no pertenece a ninguna de las familias principales del cártel.

“Es una persona con mucha capacidad, con muchos ingresos y que de alguna u otra manera, dentro de los terratenientes del CJNG es el más poderoso, que no pertenece a la familia Oseguera ni a la familia Valencia”, explicó.

Otra opción para Sánchez es Ricardo Ruiz Velazco, mejor conocido como “Doble R”, quien maneja las actividades criminales en la ciudad de Guadalajara, principal punto de operación del CJNG.

En cuarto lugar está el “Tío Lako”, Heraclio Guerrero Martínez, líder regional y operador financiero clave del cártel, que controla el negocio del combustible robado en la zona.

Y el último lugar en la lista lo ocupa Gonzalo Mendoza Gaitán, alias “El Sapo”, a cargo de la operación de puertos marítimos, que asegura el control de las rutas internacionales para la fabricación de drogas sintéticas.

En cambio, Erick Ruiz no opina lo mismo; en el medio indicó que la muerte de “El Mencho” podría provocar una fragmentación en la organización criminal debido a que el narcotraficante no tiene ningún heredero y, por eso, no existe “un liderazgo visible identificado” que podría tomar el control del cártel.