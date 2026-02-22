Muere Nemesio “el Mencho” Oseguero, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Oseguera Cervantes murió este domingo durante una operación dirigida por militares de México.

(CNN Español – CNN Chile) — El líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio “el Mencho” Oseguera Cervantes, murió este domingo durante una operación dirigida por militares de México, según confirmó a CNN un funcionario del Gobierno.

Presuntos miembros del crimen organizado incendiaron autobuses, bloquearon vías en la zona y se enfrentaron a autoridades tras un operativo en Tapalpa, informó previamente el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien pidió a la población mantenerse en sus hogares.

La violencia desatacada Jalisco, que es una sede del Mundial 2026 y albergará en junio a cuatro partidos del torneo en Guadalajara, también llegó a otros estados como Michoacán y Guanajuato, donde las autoridades reportaron autobuses y negocios incendiados.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo a la prensa en medio de un tumulto que el Gabinete de Seguridad ofrecería la información correspondiente, durante una visita en Coahuila.

Estados Unidos ofrecía hasta US$ 15 millones por información que lleve a la captura de El Mencho, acusado de fabricar y distribuir metanfetamina, cocaína y fentanilo para su importación. La agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) considera al CJNG como una de las organizaciones criminales más poderosas y despiadadas de México, surgida en la década del 2010 de los restos del Cartel Milenio, afiliado al Cartel de Sinaloa.

Noticia en desarrollo