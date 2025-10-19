El laberinto nazi en Polonia que ahora es una atracción turística

El paisaje que rodea el pequeño pueblo polaco de Pniewo parece sereno, con sus cultivos amarillos y sus parches de bosque, pero debajo de la superficie se esconde un laberinto de 32 kilómetros de túneles, pozos, estaciones de ferrocarril subterráneas e instalaciones de combate, que fue construido por los nazis y abandonado en 1945.

(CNN) – En el resumen de historias de viajes de esta semana: el “monstruo” de dos metros que acechaba a Virginia Occidental, el túnel romano donde un odiado emperador casi encontró su fin y la enorme ciudad búnker construida por los nazis en Europa central.

El laberinto nazi de Polonia

El paisaje que rodea el pequeño pueblo polaco de Pniewo parece sereno, con sus cultivos amarillos y sus parches de bosque, pero debajo de la superficie se esconde un laberinto de 32 kilómetros de túneles, pozos, estaciones de ferrocarril subterráneas e instalaciones de combate.

Este es el Ostwall, un complejo subterráneo fortificado construido por los nazis y abandonado en 1945.

En las décadas de 1980 y 1990, una subcultura conocida como la Gente del Búnker se apoderó de los túneles, organizando aquí eventos no autorizados y a menudo peligrosos, desde fiestas rave hasta bodas. Hoy en día, los murciélagos son sus habitantes; unos 40.000 de ellos se refugian en la oscuridad.

En el siglo XXI, ha cobrado nueva vida como destino de turismo oscuro, con 30 kilómetros de túneles abiertos para explorar en el Museo de la Región Fortificada de Międzyrzecz.

El túnel de la conspiración asesina de Roma

En Italia, un túnel de 2000 años de antigüedad, utilizado antaño por los emperadores romanos para acceder sin ser visto al Coliseo, abrirá al público este mes.

El Pasaje de Cómodo, de 55 metros de largo, toma su nombre del emperador Cómodo, a quien quizás recuerden como el malvado conspirador interpretado por Joaquin Phoenix en Gladiator. Los expertos creen que sobrevivió a un intento de asesinato aquí. Más tarde, moriría estrangulado por un campeón de lucha libre.

Los aficionados a los complejos subterráneos secretos tendrán mucho que celebrar con la inauguración de The London Tunnels en la capital del Reino Unido, con una fecha especulativa para 2028.

Esta serie de cámaras de un kilómetro y medio de longitud se construyó para albergar a ciudadanos durante la Segunda Guerra Mundial, antes de convertirse en la sede del Servicio de Operaciones Especiales británico, una rama del MI6 y la verdadera inspiración para la rama Q de James Bond.

Está siendo objeto de una transformación de 149 millones de dólares con la esperanza de convertirse en la nueva atracción turística más importante de la ciudad. CNN visitó la zona para un avance a principios de este año.

La ciudad fantasma de Turquía y la ciudad perdida de Irak

Hace poco más de un siglo, Kayaköy, en el suroeste de Turquía, era una ciudad bulliciosa de más de 10.000 habitantes. Abandonada por sus ocupantes y atormentada por el pasado, ahora es un pueblo fantasma, un recordatorio tangible de tiempos más oscuros tras la guerra greco-turca.

Sus edificios derruidos, envueltos en vegetación, son de una belleza austera y profundamente inquietantes, aún más con la llegada de las estaciones más frías y la llegada de la niebla marina. Hoy en día, los visitantes pagan una entrada de tres euros para recorrer sus calles y callejones irregulares. Esto es lo que CNN descubrió durante su visita.

Babilonia, en el actual Irak, era la joya de Mesopotamia y una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Hoy, sus antiguas ruinas son un lugar en ruinas, con sus senderos invadidos por la maleza y escasas instalaciones.

Pero cuando el sol del atardecer cae con fuerza sobre Hilla, sus escalones y estatuas bañadas de calor y luz, los visitantes aún sienten que están tras las huellas de reyes.

Los lugares más embrujados de Estados Unidos

El Manicomio Trans-Allegheny en Virginia Occidental parece un manicomio de pesadillas, y para muchos lo fue. Pero comenzó como un lugar de compasión, cuya sobrepoblación masiva provocó medidas desesperadas por parte de médicos y personal. Las visitas guiadas, tanto diurnas como nocturnas, ahora ofrecen a los visitantes su compleja historia, junto con algún susto paranormal ocasional.

Muchos antiguos asilos son ahora macabros atractivos turísticos, cuyo tratamiento de sus temas puede variar desde lo sensible hasta lo sensacionalista. CNN profundizó en la sorprendentemente esperanzadora historia del turismo de asilo en Estados Unidos.