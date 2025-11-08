El frío saludo entre Boric y Milei: Mandatario chileno no se levantó de su asiento

Previo a la ceremonia de juramento, las cámaras de la transmisión oficial mostraron el ingreso de Javier Milei al edificio donde se llevaría a cabo la ceremonia.

Una llamativa situación protagonizaron los Presidentes de Chile y Argentina durante la ceremonia de asunción del nuevo Mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz.

Previo a la ceremonia de juramento, las cámaras de la transmisión oficial mostraron el ingreso de Javier Milei al edificio donde se llevaría a cabo la ceremonia.

El Mandatario trasandino saludó a todos los invitados, que estaban de pie, de forma bastante amistosa.

Hasta que llegó el turno de Gabriel Boric, quien no se levantó de su asiento. Ambos presidentes se dieron un rápido apretón de manos y Milei continuó saludando a otros líderes de la región de manera muy afectiva.

El gesto incluso fue comentando en Argentina, donde el destacado medio Clarín lo calificó como “llamativo” y “curioso”.

