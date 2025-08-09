Mundo europa

El duro emplazamiento de Mohamed Salah a la UEFA por jugador palestino asesinado en Gaza “¿Pueden decirnos cómo murió?”

Por CNN Chile

09.08.2025 / 13:23

A través de su cuenta de X, el jugador del Liverpool se refirió a la muerte de Suleiman al-Obeid, conocido como el "Pelé palesstino".

Siguen las repercusiones por el asesinato de Suleiman al-Obeid, exfutbolista emblemático de la selección palestina y apodado como el “Pelé palestino“, quien fue abatido el pasado miércoles 6 de agosto de 2025.

Esa jornada, el deportista aguardaba junto a decenas de personas para recibir ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza, cuando fue atacado por fuerzas israelíes.

El hecho fue dado a conocer por la Asociación de Fútbol Palestina, desde donde destacaron la trayectoria del jugador en equipos como Khadamat al-Shati.

Su muerte motivó distintas publicaciones desde el mundo del fútbol en su memoria. Una de esas, vino por parte de la UEFA, la máxima autoridad y organizadora del fútbol europeo.

En esta, indicaron: “Adiós a Suleiman al-Obeid, el ‘Pelé palestino’. Un talento que brindó esperanza a innumerables niños, incluso en los momentos más oscuros”.

El jugador egipcio y referente del Liverpool, Mohamed Salah, utilizó su cuenta de X para responder a la misma publicación.

Salah escribió una sola frase emplazando a la institución por el hecho: “¿Pueden explicarnos cómo, dónde y por qué murió?”.

