El comentarista conservador y aliado de Trump, Charlie Kirk, recibe un disparo en una universidad de EE.UU.

En videos, que circulan en las redes sociales, se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

(CNN) – Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, recibió un disparo en un evento en Utah el miércoles, dijo una fuente familiarizada con el asunto.

No quedó claro de inmediato la gravedad de las heridas de Kirk.

Kirk es uno de los activistas pro-Trump y personalidades mediáticas conservadoras más prominentes de Estados Unidos.

Ha acumulado millones de seguidores y cofundó Turning Point USA, una organización que aboga por políticas conservadoras en escuelas secundarias y universidades, en 2012.

El FBI está monitoreando el incidente en la Universidad del Valle de Utah, dijo el director de la agencia, Kash Patel.

“Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados. Los agentes llegarán al lugar rápidamente y el FBI apoya plenamente la respuesta e investigación en curso”, declaró Patel en una publicación en X.

Justo antes del tiroteo, Kirk publicó sobre un evento en la universidad. “La Universidad del Valle de Utah está EMOCIONADA y LISTA para la primera parada de la Gira de Regreso a Estados Unidos”, escribió Kirk en una publicación en X.

El gobernador de Utah, Spencer Cox, dijo que la policía le está informando sobre el incidente que involucra a Kirk.