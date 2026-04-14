EE.UU. levanta sanciones al Banco Central de Venezuela: ¿Qué implica esta decisión?

La administración de Donald Trump levantó parcialmente las sanciones que mantenía desde 2017 contra el Banco Central de Venezuela, el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco del Tesoro.

(CNN Español) — El Gobierno de Estados Unidos levantó parcialmente las sanciones que mantenía desde 2017 contra bancos de Venezuela, una medida que se suma a la distensión de las relaciones entre ambos países desde que el presidente Nicolás Maduro fue capturado en un operativo militar estadounidense y Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada.

La decisión fue publicada este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento del Tesoro.

El documento señala que, a partir de ahora, las empresas de Estados Unidos podrán realizar operaciones financieras con cuatro bancos estatales de Venezuela, así como con individuos sobre los que no pesen sanciones adicionales.

Los bancos de propiedad estatal involucrados son Banco Central de Venezuela, Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro.

Entre las operaciones que se podrán realizar están manejo de cuentas, préstamos, transferencias, seguros, garantías, servicios de cheques y uso de billeteras digitales y tarjetas de crédito o débito.

Con el anuncio de la OFAC, por el contrario, no se descongelan propiedades ni se permiten transacciones relacionadas con otras sanciones.

EE.UU. reabre espacio “con cautela”

El analista Imdat Oner, académico de la Universidad Internacional de Florida, consideró que esta decisión muestra que Estados Unidos “está abriendo reabriendo con cautela el espacio para que las empresas estadounidenses vuelvan a involucrarse en Venezuela”.

“Estados Unidos no está levantando las sanciones de forma general, pero sí está creando canales muy específicos, legalmente protegidos, para que las firmas estadounidenses operen. Una de las piezas más importantes es la autorización relacionada con el Banco Central de Venezuela. Ese cambio importa porque puede facilitar las negociaciones de contratos en sectores clave, incluida la infraestructura, y hace más fácil que las divisas ingresen al país a través de canales formales”, dijo Oner a CNN.

“El efecto general es facilitar que las empresas estadounidenses inviertan o hagan negocios en Venezuela, pero solo dentro de parámetros estrictamente controlados y en sectores con los que el Gobierno de Estados Unidos se sienta cómodo. Esto no es un alivio amplio de sanciones; es un reingreso estructurado y cuidadosamente gestionado a la economía venezolana”, agregó.

Los acercamientos entre EE.UU. y Venezuela

La reducción de las medidas de la OFAC contra los bancos de Venezuela, vigentes desde la primera presidencia de Donald Trump (2017-2021), se produce mientras empresas estadounidenses buscan invertir en Venezuela y luego de que la presidenta encargada en varias ocasiones pidiera al Gobierno de Trump dar este paso, con el argumento de que es necesario para incentivar las inversiones y dar un impulso a la economía venezolana.

Desde la captura de Maduro —acusado en Estados Unidos de delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, que él rechaza—, Rodríguez ha criticado la operación que derivó en su captura pero, al mismo tiempo, se ha declarado dispuesta a tener una relación de cooperación y respeto con Estados Unidos.

El Gobierno de Trump, por su parte, ha elogiado el trabajo de Rodríguez como presidenta encargada e incluso ha tomado pasos en su favor, como levantar las sanciones que pesaban contra ella desde 2018.

Durante los últimos meses, además, Venezuela ha aprobado reformas legales para abrir la inversión a empresas extranjeras en dos sectores clave para el país: hidrocarburos y minería. El Gobierno de Trump había pedido esos cambios para dar garantías a las compañías estadounidenses.