EE.UU. enviará equipos de búsqueda y rescate y suministros de emergencia a Venezuela, dicen funcionarios

(CNN)– EE.UU. expresó su solidaridad con los venezolanos y prometió enviar equipos de rescate y suministros humanitarios al país sudamericano tras dos potentes sismos.

El subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Jeremy Lewin, dijo que el Departamento de Estado está trabajando con socios del gobierno interino de Venezuela.

“EE.UU. enviará equipos de búsqueda y rescate, suministros médicos y humanitarios, y otros recursos en los primeros días de respuesta tras este trágico desastre natural”, dijo.

“EE.UU. está con el pueblo venezolano tras los devastadores sismos de esta noche”, escribió el miércoles en X el vicesecretario de Estado de EE.UU., Christopher Landau.

“Que Dios bendiga a nuestros amigos venezolanos en este difícil momento”, dijo, y agregó: “¡Fuerza, Venezuela! ¡Estamos con ustedes!”.

Todo el personal de la Embajada de EE.UU. en Caracas fue localizado, dijo el subsecretario adjunto de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson.