(Agencia Uno) – La activista medioambiental sueca Greta Thunberg ha declarado este sábado su apoyo al candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, de cara a las elecciones de noviembre.

“Nunca me implico en políticas de partidos, pero las próximas elecciones en Estados Unidos están por encima de todo eso y más”, explicó la joven activista en su cuenta de Twitter, donde lamentó la falta de implicación medioambiental exhibida por los candidatos, tanto Biden como el actual presidente del país, Donald Trump.

Hay que recordar que Biden ha asegurado que no tiene intención de paralizar las operaciones de “fracking” -una técnica de extracción de hidrocarburos sometida a restricciones durante el mandato de Barack Obama, y posteriormente levantadas por Trump- en Estados Unidos.

“Sé que, desde la perspectiva del clima, es muy lejos de ser suficiente y muchos de ustedes han respaldado a otros candidatos, pero, maldita sea, organizanícense para que todo el mundo vote a Biden”, ha manifestado.

Thunberg fue nombrada Persona del Año por la revista “Time” en diciembre. Trump se burló de la adolescente y dijo en Twitter que “Greta debe trabajar en sus problemas para controlar la ira y luego ir a ver una buena película clásica con sus amigos”.

Anteriormente respondió sarcásticamente a un apasionado discurso de Thunberg en la ONU en septiembre de 2019, en el que advirtió que “ecosistemas enteros se están derrumbando” debido al cambio climático. “Parece una niña muy feliz”, declaró Trump.

Trump y Thunberg tienen algo en común: ambos estuvieron entre los más de 300 nominados al Premio Nobel de la Paz de este año, en el cual fue elegido el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020