EE.UU. confirma que ningún buque atravesó bloqueo a puertos iraníes en primeras 24 horas de operación

El despliegue naval y aéreo incluye a más de 10.000 efectivos, una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves. Seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones y retrocedieron sin cruzar el dispositivo.

(EFE) – El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este martes que, durante las primeras 24 horas del bloqueo a los puertos iraníes, ningún buque logró atravesar el dispositivo.

El despliegue incluye a más de 10.000 marineros, infantes de marina y aviadores, junto con más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves.

Respuesta de las embarcaciones mercantes

Las autoridades señalaron que seis embarcaciones mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses y dieron la vuelta para regresar a puertos iraníes en el golfo de Omán, sin que se registraran cruces exitosos.

La medida se aplica de forma imparcial a buques de todas las nacionalidades que entren o salgan de puertos iraníes. Pese a la operación, el Centcom indicó que se mantiene la libertad de navegación para los buques que transitan el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes.