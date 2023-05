(CNN Español) – El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó este miércoles la denominada muerte cruzada, con lo que disolvió la Asamblea Nacional (Parlamento) y podrá gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores, según el decreto publicado este miércoles por la Presidencia de la República.

La medida se da un día después de que iniciará en la Asamblea Nacional un juicio político en su contra por su presunta participación en el delito de peculado (malversación de fondos públicos), señalamientos que siempre han sido rechazados por el mandatario.

“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo No. 741″, dijo el mandatario en cadena nacional a primera hora de la mañana de este miércoles.

“Además, he solicitado al CNE la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos”, agregó.

La muerte cruzada es una figura legal que le permite al presidente disolver la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Amparada por la Constitución ecuatoriana, esta permite que los poderes tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros tres años de gestión presidencial, lo que activaría nuevamente elecciones generales.

Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo cual supuestamente habría representado perjuicios a las arcas estatales.

Este martes, los legisladores iniciaron el debate de enjuiciamiento político contra Lasso, quien negó las acusaciones en su contra y dijo que el juicio tiene motivaciones políticas.

“He venido aquí para decir esto a mis acusadores: Yo los acuso. Los acuso de haber abandonado su papel de legisladores. Ustedes ahora son antilegisladores de esta república, porque no crean leyes, sino que las destruyen”, sostuvo Lasso a los legisladores.

La Asamblea Nacional de Ecuador suspendió este martes por la noche el debate sin llegar a una votación.

El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, había anunciado que el debate se reanudará este miércoles por la mañana y que la mayoría de los legisladores aún deben pronunciarse ante la Asamblea.

Con información de Ana María Cañizares de CNN en Quito (Ecuador) y Stefano Pozzebon de CNN en Bogotá (Colombia).