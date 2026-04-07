Donald Trump insinúa un “cambio de régimen” en Irán con nuevo mensaje en Truth Social

El presidente de Estados Unidos volvió a escalar su retórica contra Teherán y planteó la posibilidad de un “cambio de régimen completo y total”, en medio del ultimátum que fijó para forzar un acuerdo con la república islámica.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su discurso contra Irán con una nueva publicación en Truth Social, donde no solo lanzó una advertencia en duros términos, sino que además abrió otro flanco al plantear la posibilidad de un “cambio de régimen completo y total” en ese país.

En el mensaje, difundido este martes, Trump sostuvo que no quiere un desenlace devastador, pero afirmó que cree que “probablemente” ocurrirá. En esa misma publicación, agregó que con líderes “más inteligentes” y “menos radicalizados” podría darse algo “revolucionariamente maravilloso”, una frase que fue leída como una alusión directa a un eventual reemplazo del actual poder iraní.

La declaración apareció en medio de la fuerte presión que la Casa Blanca mantiene sobre Teherán para que acepte un acuerdo antes del plazo que el propio Trump calificó como final. Según reportó Reuters, el mandatario ha insistido en que no prevé una nueva prórroga y ha elevado sus amenazas en paralelo al aumento de la tensión en Medio Oriente.