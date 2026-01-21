La vez que Donald Trump quiso vender Puerto Rico para comprar Groenlandia

Durante su primer mandato, Donald Trump ya había expresado su interés de adquirir la isla danesa.

La reciente obsesión de Donald Trump por hacerse con el control de Groenlandia ha generado rechazo general por parte de la comunidad política internacional. Pero este deseo de Trump por Groenlandia no es nada nuevo.

En septiembre del 2017, a solo ocho meses de haber asumido como presidente de los Estados Unidos, el huracán María arrasó con gran parte de Puerto Rico, territorio no incorporado de Estados Unidos en el Caribe, que dejó más de 3.000 fallecidos.

Según un reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el huracán María es el cuarto ciclón que más daños económicos ha causado en el Caribe. El 2018, Puerto Rico recibió US$18.500 millones por parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. para reparar los daños.

En ese entonces, el mandatario fue criticado por su gestión en la ayuda y reconstrucción de Puerto Rico tras la catástrofe. El mandatario no miraba con buenos ojos a Puerto Rico, por lo que llegó a considerar incluso venderlo.

La secretaria interina del DHS, Elaine Duke, dijo que cuando el huracán María arrasó Puerto Rico, dijo a The New York Times que Trump administró la isla caribeña como un “hombre de negocios” y no como un presidente.

Duke dijo que Trump planteó vender la isla, pero que esta idea nunca fue tomada como una alternativa real. Otros funcionarios de la Casa Blanca señalaron que él nunca quiso que enviaran fondos adicionales para ayudar con la reconstrucción de la isla.

Miles Taylor, que era Jefe de Gabinete en el DHS en ese entonces, explicó en conversación con el canal MS NOW el 2020 (llamado MSNBC en aquel entonces) que Trump quería vender Puerto Rico e intercambiarlo por Groenlandia.

Ante los reiterados comentarios del presidente en los que expresaba su interés por adquirir la isla, en 2019 la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, mostró un rechazo total a una posible venta de Groenlandia por parte de Dinamarca.

Esta reacción provocó que el 20 de agosto del 2019, Trump cancelara su visita a Dinamarca porque Frederiksen “no tenía ningún interés en discutir la compra de Groenlandia”.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019

Puerto Rico: una venta exitosamente fallida

A pesar de no tener una gran afinidad con Puerto Rico, la isla caribeña ha sido clave en el segundo mandato de Donald Trump para imponer sus políticas en el Caribe.

Puerto Rico se convirtió en el eje central de Estados Unidos para ampliar su presencia militar en el Caribe. Al punto de que fue desde esta isla desde donde se lanzó el ataque a Venezuela el 3 de enero y que concluyó con la captura del líder del régimen venezolano Nicolás Maduro.

Puerto Rico pasó de ser “un activo más” en la gestión del primer mandato de Trump a ser un punto de referencia para EE. UU. en Centroamérica en su segundo periodo.

El interés actual de Donald Trump por Groenlandia

En las últimas semanas, el deseo de Trump por adquirir Groenlandia se ha intensificado. Entre los argumentos que usa Trump para justificar la adquisición de la isla, sostiene que: “Si Estados Unidos no toma el control, Rusia o China lo harán“.

Pero no se detuvo ahí, puesto que a través de su red social Truth Social, compartió dos imágenes generadas con inteligencia artificial en las que se mostraba tomando el control de Groenlandia y un mapa con la isla como parte del territorio estadounidense.

En el foro Davos, llevado a cabo en Suiza, el mandatario estadounidense sostuvo que “EE. UU. es el único país capaz de proteger Groenlandia”, pero descartó cualquier acción militar en la isla danesa.