Donald Trump dijo estar “más lúcido que hace 25 años”, pero luego pasó una hora aparentemente dormitando

Fue el tipo de escena que el mismo mandatario ridiculizó en una ocasión respecto de Joe Biden como evidencia de la falta de resistencia e idoneidad de un presidente para el cargo.

(CNN) – Al comienzo de una reunión de gabinete poco después del mediodía (hora de Miami) del martes, el presidente Donald Trump hizo su aparentemente obligatoria referencia a “Sleepy Joe” Biden (Joe el Dormilón).

Luego aseguró que estaba “más agudo que hace 25 años”, al tiempo que reprendió al New York Times por una historia larga y detallada de la semana pasada que explicaba cómo el presidente de 79 años parece haber perdido ritmo durante su segundo mandato.

“Trump es agudo, pero ellos no lo son tanto”, dijo Trump sobre el periódico.

Trump reprendió a los periodistas por lo que calificó como un trato injusto en lo que respecta a su salud y resistencia, y agregó: “Ustedes están locos”.

Pero durante la siguiente hora y media, Trump tuvo dificultades para encarnar la agudeza y el vigor que acababa de reivindicar.

De hecho, parecía librar una larga y a menudo fallida batalla contra la siesta del mediodía. Incluso mientras su gabinete se reunía para dedicarse a una de sus actividades favoritas —ensalzar a Trump—, parecía dormitar repetidamente.

De hecho, fue el tipo de escena que Trump ridiculizó en una ocasión como evidencia de la falta de resistencia e idoneidad de un presidente para el cargo.

Unos 15 minutos después de su ataque contra los informes sobre la salud y la resistencia, Trump parecía tener dificultades para mantener los ojos abiertos mientras el secretario de Comercio, Howard Lutnick, elogiaba sus guerras comerciales y aclamaba “el mejor gabinete de la historia para el mejor presidente de la historia”.

El parpadeo de Trump pareció disminuir progresivamente al escuchar al secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner, y luego a la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins.

La lucha se agudizó aún más al escuchar al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a la secretaria de Trabajo, Lori Chavez-DeRemer, y al administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin.

Cuando la secretaria de Educación, Linda McMahon, y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., hablaron, Trump parecía congelado con los ojos cerrados durante 10 a 15 segundos, antes de finalmente moverlos o asentir.

Justo antes de la 1:45 p.m., hora de Miami, trató al secretario de Estado Marco Rubio de la misma manera, mientras Rubio elogiaba los esfuerzos de Trump para poner fin a las guerras.

Solo que esta vez, el aparente sopor de Trump era más pronunciado porque estaba sentado junto al secretario y las cámaras los enfocaban a ambos. (Los oradores anteriores se habían mantenido más distantes de Trump).

Al final del monólogo de Rubio, el secretario de Estado bromeó sobre cómo nos encontramos en “la época más maravillosa y mágica del año. Y con eso, por supuesto, me refiero a los playoffs de fútbol americano universitario”.

Si Trump escuchó el chiste, apenas lo demostró.

Al ser preguntada sobre la escena este martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que Trump había estado “escuchando atentamente y dirigiendo toda la maratónica reunión de gabinete de tres horas”.

Lo elogió por haber celebrado nueve reuniones de gabinete este año y por su respuesta con “signo de exclamación” durante una sesión de preguntas y respuestas cuando atacó a los demócratas y a los inmigrantes somalíes.

“En todas estas reuniones históricas, el presidente y su increíble equipo destacan la exhaustiva lista de logros que han alcanzado en nombre del pueblo estadounidense para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, declaró Leavitt.

Fue la segunda vez en menos de un mes que Trump pareció librar esta batalla tan pronunciada durante un evento en la Casa Blanca.

La última vez tuvo lugar el 6 de noviembre, en el Despacho Oval. Después de ese evento, el Washington Post revisó múltiples transmisiones de video y calculó que Trump había pasado casi 20 minutos luchando por mantener los ojos abiertos.

Las imágenes de Trump dormitando durante ese evento –imágenes incluso más claras que las del martes debido a los ángulos de cámara disponibles en el Despacho Oval– pronto se volvieron virales.

La cuestión no es que un hombre de 79 años que se queda dormido sea señal de un problema de salud grave, ni siquiera algo realmente destacable.

Como señaló Leavitt, Trump respondió a una serie de preguntas después del discurso de Rubio. Y es indiscutible que se ha mostrado mucho más accesible a la prensa que su predecesor.

También parecía haber tenido una noche larga y una mañana temprana antes de la reunión del gabinete, publicando en Truth Social antes de las 5:30 a.m. después de compartir textos sobre inmigración, Venezuela y otros temas cerca de la medianoche. (De hecho, había publicado muchas docenas de veces la noche anterior.)

Pero este tipo de escenas son cada vez más frecuentes.

Y como suele suceder, Trump se ha convertido en víctima de los estándares que ha establecido para la presidencia. No solo etiquetó repetidamente a Biden como “Joe el Dormilón” por su falta de actividad, sino que a menudo lo criticó por dormirse literalmente, incluso por quedarse dormido frente a las cámaras.

Trump presentó esa escena como impropia de un presidente y una señal del desapego de Biden, al menos cuando la situación era a la inversa.

En 2021, después de que Biden pareciera quedarse dormido en una conferencia sobre el clima en Escocia, Trump dijo en un correo electrónico: “¡Nadie que tenga verdadero entusiasmo y creencia en un tema se quedará dormido jamás!”.

Trump continuó criticando a Biden sobre el tema en 2022 y 2023.

Después del vibrante discurso sobre el Estado de la Unión de Biden a principios de 2024, Trump dijo que “la mayor parte del tiempo parece que se está quedando dormido”.

En junio de 2024, poco antes del desastroso desempeño de Biden en el debate, Trump ridiculizó al entonces presidente por parecer somnoliento después de un viaje al exterior, diciendo: “Se queda dormido en cada evento”.

Hacia finales de la campaña de 2024, Trump mencionó repetidamente que Biden se había quedado dormido en la playa. Trump pareció considerarlo particularmente indecoroso y extraño.

“¿Cómo te quedas dormido cuando las cámaras están disparando, no?”, preguntó en algún momento de septiembre de 2024.

Ese mismo mes, le dijo al presentador de podcast Andrew Schulz: “Nunca me verás durmiendo frente a la cámara”.

Si quedarse dormido en las reuniones fuera una señal de que a Biden le faltaba “entusiasmo y fe”, ¿por qué no se aplicaría el mismo criterio a Trump?

Por supuesto, en lo que respecta a la salud, el contexto es clave. No cabe duda de que Biden se presentó como mucho más anciano que Trump, y que quienes lo rodeaban ocultaron su deterioro.

Biden no mantuvo una agenda ni una presencia pública que se acercaran a la de Trump hoy, aun cuando sus apariciones y viajes nacionales, como señaló el Times, han disminuido. (Sin embargo, sus visitas al extranjero han aumentado en lo que va de mandato).

Pero Trump también ha sido opaco durante mucho tiempo sobre su salud, incluso publicando cartas exageradas de sus médicos y resistiéndose a revelar completamente sus visitas médicas como presidente, incluyendo una resonancia magnética reciente. (Esta semana, la Casa Blanca finalmente publicó un resumen de las imágenes médicas de octubre de sus sistemas cardiovascular y abdominal, después de que el presidente afirmara que ni siquiera sabía en qué parte del cuerpo se las habían realizado).

Durante el primer mandato de Trump, el Dr. Harold Bornstein, quien había escrito una carta entusiasta sobre su salud en 2015, afirmó que Trump había “dictado toda esa carta”.

El texto afirmaba, de forma inverosímil, que Trump sería “la persona más saludable jamás elegida para la presidencia”, a pesar de que en ese momento tenía cerca de 70 años y era famosa por su aversión al ejercicio.

Ese tipo de cosas van a sembrar sospechas y legitimar investigaciones como la del Times, especialmente cuando el presidente muestra más signos de la edad.

Al igual que llamar a alguien “Joe el Dormilón” hasta la saciedad hará que sea más notorio cuando Trump parece no poder deshacerse de su propia somnolencia.