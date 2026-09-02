Donald Trump dice que Delcy Rodríguez “quiere” celebrar elecciones en Venezuela, pero asegura: “No creo que estén listos todavía”

(CNN)— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles a periodistas que Venezuela “no va a estar lista” para celebrar elecciones democráticas, meses después de que su gobierno removiera del poder a Nicolás Maduro y lo capturara.

“No creo que estén listos todavía. Esto es muy reciente”, dijo Trump en la Oficina Oval, cuando se le preguntó qué le impide pedir a Venezuela que fije una fecha concreta para las elecciones.

Trump añadió: “Había una dictadura muy poderosa y cruel en Venezuela, y todavía no están listos para eso. Pero esperamos hacerlo pronto, muy pronto”.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta durante el gobierno de Maduro, asumió las funciones y facultades de presidenta encargada, mientras la líder opositora María Corina Machado ha pedido que un candidato opositor asuma el poder.

El presidente de EE.UU. elogió a Rodríguez, a quien calificó de “muy respetada”, y aseguró que ella “quiere” celebrar elecciones. “Pero todavía no están listos”, añadió.

Trump anunció recientemente un acuerdo con el gobierno de Rodríguez para que Estados Unidos adquiera una participación mayoritaria en una empresa petrolera conjunta con una compañía energética venezolana.

Este miércoles, Rodríguez participó en Caracas de la firma de acuerdos energéticos de inversión junto al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright. El encuentro, según había adelantado el Gobierno venezolano, se enmarca “en la suscripción de convenios estratégicos para el sector de hidrocarburos”, luego de que Estados Unidos anunció la semana pasada que controlaría unos 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela agradeció a Trump “por todo el esfuerzo conjunto que su gobierno ha desplegado para llevar adelante el objetivo de tener acuerdos ‘ganar-ganar’, de beneficio mutuo”.

El renacer de Venezuela “no es solamente material, sino también espiritual”, dijo Rodríguez, y aseguró que “las bases materiales” deben servir para consolidar el bienestar integral del país.

Con información de Anabella González, de CNN en Español.