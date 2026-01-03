Donald Trump celebra operación en Venezuela que terminó con captura de Maduro: “Fue brillante, la verdad”

En diálogo con el New York Times, Trump aseguró que hubo una buena planificación y destacó el trabajo de las tropas estadounidenses que realizaron una serie de bombardeos en puntos estratégicos de Caracas.

El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, celebró la operación “a gran escala” realizada la madrugada de este sábado en Venezuela, que terminó con la captura del líder del régimen, Nicolás Maduro.

“Mucha buena planificación y muchísimas tropas y gente excepcionales”, afirmó al citado medio.

Y agregó que “fue una operación brillante, la verdad”.

Venezuela ha exigido a Estados Unidos pruebas “de vida” de Maduro, cuyo paradero se desconoce hasta el momento.